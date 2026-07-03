La jueza de las VPP cita como testigo al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante el 16 de julio

El vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual (d), junto al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (i), durante un pleno municipal - EUROPA PRESS

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, ha acordado citar a declarar como testigo al vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual, el próximo 16 de julio a las 10.00 horas.

Así lo ha acordado la magistrada instructora este viernes, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también ha decidido llamar a declarar, igualmente en calidad de testigo y en esa misma jornada, al jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental del consistorio. Además, ha pedido a la administración local "el contenido completo de los expedientes de averiguación de hechos".

En la resolución, la jueza recoge que toma la decisión tras haber recibido anteriormente escritos tanto del Ministerio Fiscal, "de fecha 29 de junio", como de la acusación popular que ejerce el PSPV del Ayuntamiento, del día "12" de ese mes.

La acusación del grupo socialista, a través de su abogado, Fernando Cazorla, reclamó la testifical del vicesecretario "a la vista de la documentación aportada" por el consistorio a requerimiento de la magistrada y "en virtud del contenido" de los correos electrónicos "ya aportados".

Recientemente, trascendió que la jefa de Patrimonio habría dicho al vicesecretario en un correo electrónico: "El informe inicial lo estamos modificando, ése irá sin nombres, ni cargos, tal cual me pediste".

Desde el ejecutivo de Barcala, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, subrayó que "nadie del equipo de gobierno dio ninguna orden ni instrucción al vicesecretario de cambiar o modificar ningún informe relacionado con la urbanización de viviendas de Les Naus en la Playa de San Juan".

EXPEDIENTES DE AVERIGUACIÓN

Por otro lado, en la misma providencia, la jueza acuerda requerir al Ayuntamiento de Alicante, a través de sus servicios jurídicos, para que aporte "el contenido completo de los expedientes de averiguación de hechos" en relación con el contrato de enajenación, mediante licitación pública, de parcela municipal, y "el/los informes de conclusiones del instructor de dicho expediente". Para ello, le da un plazo de diez días naturales "a partir de su recibo".