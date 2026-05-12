La jueza de las VPP pide más documentación al Ayuntamiento de Alicante y a la cooperativa de Les Naus

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, ha dictado este martes una providencia en la que reclama, a petición de la Fiscalía y de una defensa, más documentación tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la cooperativa promotora del complejo.

Así, a petición de la Fiscalía, la magistrada requiere "con urgencia" al consistorio "la remisión del expediente completo y otros documentos relativos a la licitación y adjudicación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados de superficie donde se construyó la urbanización", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Igualmente, reclama a la cooperativa de Les Naus que remita "las actas de su constitución en junio de 2018, de su junta general y de su patronato o consejo rector, el listado de sus socios constituyentes y los contratos firmados entre esa cooperativa y tres mercantiles".

Por otro lado, la providencia, a instancias de la defensa María Pérez-Hickman, exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, requiere también a la corporación local que remita antes de las declaraciones previstas para el próximo 20 de mayo dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela y los antecedentes de este a partir de 2016.