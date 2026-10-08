El juicio por la difusión del bulo del 'caso Bar España' se celebrará entre el 16 y el 26 de octubre

Ciutat Justícia Castelló - GVA

CASTELLÓ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón celebrará entre los próximos 16 y 26 de octubre el juicio contra seis personas acusadas de difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España', por el que se atribuyó con informaciones falsas, al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló.

Los seis acusados, junto al editor de un medio digital como responsable civil, serán juzgados por la presunta comisión de delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El órgano judicial ha programado seis sesiones diarias para el desarrollo de la vista oral, en la que comparecerán más de 30 testigos, entre ellos varios dirigentes políticos que ocuparon cargos públicos en la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón.

La celebración de esas sesiones ha sido fijada para los días 16, 20, 21, 22, 23 y 26 de octubre a partir de las 9 horas en una sala de vistas de la Ciudad de la Justicia de Castellón.