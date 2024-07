Julieta Venegas: "Hay que elegir muy bien dónde leemos las noticias y no perdernos en el ruido de las redes"

Presenta 'Tu historia' por primera vez en València el próximo 20 de julio en los Conciertos de Viveros

La cantante Julieta Venegas (Long Beach, California, 1970) ha asegurado que desde hace tiempo ya no consume noticias a través de las redes sociales, ya que considera que en la época actual de desinformación hay que "empezar a elegir muy bien dónde leemos nuestras noticias y no clavarnos en el ruido de redes sociales".

En estos términos se ha expresado la artista, en una entrevista concedida a Europa Press donde ha conversado sobre su último álbum, la gira que le espera y que recalará en València el próximo 20 de julio y las cuestiones sociales que la interpelan.

La mexicana, quien ya inició el tour de su último álbum, 'Tu historia' (2022) durante 2023, recorre ahora diferentes ciudades de España y hará parada en València en los Conciertos de Viveros dentro de la programación de la Gran Fira, para presentar por primera vez al público valenciano este trabajo.

Para esta segunda gira, Venegas señala que se ha apostado por ofrecer un show basado en el sonido "pop electrónico", muy presente en el álbum. En palabras de la artista, es "un show muy de canciones y de muchos instrumentos" donde su banda, compuesta por unos pocos músicos, cobra protagonismo y le da al espectáculo "lo que necesita".

Así, deja la puerta abierta a sorprender a los diferentes públicos que le esperan en sus futuras fechas, puesto que asegura que "cada show es siempre diferente". "Eso es lo que tiene el directo para mí, que estás pendiente de todos los elementos del lugar y la gente. No hay dos shows que sean iguales", ha afirmado.

Sobre las canciones que componen el 'set list', la cantante ha explicado que, además de tocar las canciones vinculadas a su último lanzamiento, también hará un repaso por sus temas más conocidos y canciones de sus primeros discos.

"Me gusta mucho variar las versiones y hacer cambios de canciones que, a lo mejor son menos conocidas, pero son de discos anteriores. Es lindo tener repertorio para ir moviéndote por él", ha indicado al tiempo que ha incidido en que no le gusta "estar casada" con el disco y por eso prefiere en sus espectáculos "variar el repertorio y cambiar".

Asimismo, ha destacado que "cada lugar tiene sus particularidades" y que las canciones funcionan de forma diferente en cada uno de ellos. Por ello, asegura que la elección de los temas es un equilibrio entre lo que la banda quiere tocar y lo que la canción le suma al show, porque "no solamente es la reacción del público".

'Tu historia', disco con el que ganó en 2023 el Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop, supuso el inicio de una nueva etapa personal para la cantante que, tras años vinculada a la discográfica Sony, emprendía un camino más independiente con el que afirma sentirse "muy bien".

"Armamos un equipo diferente de una manera distinta. Es una manera de trabajar que me gusta mucho y que yo siento que en este momento de mi vida me identifico más con ello. Son muchos elementos que funcionan para que funcione todo lo que queremos llevar adelante. Es bueno estar presente todo", ha resaltado.

Respecto a la nuevas responsabilidades que conllevan este cambio, Julieta Venegas ha señalado que a la hora de tomar decisiones "siempre he sido muy intuitiva: desde las más artísticas hasta las más estructurales". "Sigo pensando que la mejor manera de llevarlo es tener buenos aliados porque hay algunas cosas que a mí se me van", ha confesado al tiempo que ha precisado que la parte más artística de la que dependen los arreglos de música o los shows sí que lleva ella pero que para otros aspectos necesita a gente que le apoye.

En 2018 la artista decidió parar durante un tiempo y reflexionar sobre el rumbo que tenía que tomar su carrera. Durante este proceso, Venegas asegura que vivió "muchos" cambios a nivel personal --se mudó a Argentina y dejó a su equipo de management con el que trabajaba en México-- y necesitaba tiempo para poder "aterrizar".

"Era un proceso bastante fuerte y decidí tomar un tiempo para pensar qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. No me daba la cabeza para apresurarme a decir, bueno, ahora me enfoco en hacer un disco", ha explicado y ha señalado que con el paso de los meses se dio cuenta de que "puedes dejar de hacer música pero hay una parte de mí que queda muy silenciada". "Es algo que va a estar en mí todo el tiempo porque no voy a querer dejar de hacer música", ha manifestado.

En su último álbum, la cantante de temas como 'Me voy' o 'Limón y Sal', le vuelve a cantar al amor, al desamor y hace una defensa del amor libre con el que invita a reconciliarnos con nuestros errores. Sobre esta cuestión, Julieta Venegas afirma haber conseguido abrazar sus errores del pasado tras "un largo trabajo".

"Yo siempre fui muy negadora y muy de cerrar puertas y nunca más volver para atrás. Pero yo creo que en los últimos años ya me he reconciliado conmigo misma y con todas mis decisiones y con todas las personas que me he cruzado. Llega un momento en la vida en que está bueno empezar a reconciliarte, no sentir que cargas con un montón de pesos y nudos y puertas que no quieres abrir, sino empezar a perdonarte", ha relatado.

Y añade: "Primero nos tenemos que perdonar nosotras y después todo lo demás. Porque siempre pasa que empiezas a sumar resentimientos o cosas y eso no está bueno. Es peso al final de cuentas, tienes que soltarlo y listo".

En este sentido, en el tema 'Dime la verdad', la mexicana hace un alegato a las relaciones basadas en la honestidad, y, a este respecto, considera que "en general en todas las relaciones hay una cuota de las cosas que no se dicen, que no te animas a decir o que no quieres lastimar, entonces no hablas y eso se va acumulando".

"Puede que pase algo terrible en la relación, pero para mí nada es más terrible que una mentira que se queda ahí atravesada y que no se puede sacar del medio", ha reconocido.

Tras casi 30 años de trayectoria musical, la artista asegura seguir "reconociéndose" en los temas de sus comienzos y cree que, de alguna manera, "las canciones son como ver un álbum de fotos antiguas".

"Te ves y te reconoces en ellas. Siempre lo he pensado como ver una fotografía. La fotografía se queda en donde está la canción, se queda congelado quién eras en ese momento y quién era cuando la escribí. Y me pasa que las veo ahora y las escucho y digo, claro eso es lo que yo era en ese momento. No sé si ahora me peinaría de esa manera, no sé si me maquillaría de esa manera o me vestiría igual pero sí, en efecto, esa soy yo", ha afirmado.

Preguntada por la victoria de Claudia Sheinbaum como primera mujer en la presidencia de México, Venegas ha indicado que le gusta "mucho" que haya ganado y cree que es "muy esperanzador" ver un cambió así con el que espera que el país "mejore en los aspectos donde tiene que mejorar, que son bastantes".

"Me gusta mucho que haya ganado, no solamente por la cuestión simbólica de que una mujer gane, porque también había otra mujer de candidata, lo cual es interesante, siendo un país tan misógino como es México, con un idiosincrasia del hombre macho que es muy mexicana", ha apuntado.

Respecto al retroceso en derechos sociales que muchos países del mundo están viviendo, la cantante ha señalado que "todo está en un estado rarísimo" y ha abogado por "empezar a elegir muy bien dónde leemos nuestras noticias y no clavarnos en el ruido de redes sociales".

"Necesitamos mucha objetividad e información. Yo por lo menos ahora no estoy consumiendo ningún tipo de noticia a través de las redes sociales. Lo hago a través de medios de comunicación porque me parece que hay tanto ruido que si no empiezas a filtrar un poco, nos perdemos en el ruido y en las opiniones", ha concluido.