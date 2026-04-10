Julio Bustamante presenta en concierto 'Constelator', un disco 'cocinado a fuego lento' y "artesanal"

El cantautor valenciano Julio Bustamante - SENTO GIL

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantautor valenciano Julio Bustamante presentará el 16 de abril en concierto, su último disco 'Constelator', un proyecto con "gran variedad estilística" en la Sala SGAE Centre Cultural, con entrada libre y acompañado por Ferran Pardo (teclados y voz) y Andreu García (ukelele).

El álbum 'Constelator' ha sido "cocinado de modo pausado y artesanal" junto al productor y músico Ferran Pardo. El título, que Bustamante descubrió por azar en el diccionario, hace referencia a un conjunto de objetos diversos entre sí, pero que al unirse constituyen una máquina o un organismo funcional. Por lo tanto, esta definición remite a la "gran variedad estilística de este trabajo", según ha informado la SGAE en un comunicado.

El disco recoge piezas mayoritariamente compuestas y producidas entre 2023 y 2025, aunque recupera también tres títulos --'Barniz', 'Ferrocarril' y 'Constelator'-- que "aguardaban durante años el momento de ver la luz".

Con más de 50 años de trayectoria artística, Julio Bustamente es una figura imprescindible de la música en la Comunidad Valenciana. Publicó su primer álbum en 1981, 'Cambrers', referencia del pop mediterráneo y, desde entonces, ha estrenado más de una docena de trabajos --'Sinfonía de las horas', 'Entusiastas' o 'Sueños emisarios'--, además de recibir numerosos galardones.

Además, en 2020 se le otorgó el Premi de Honor Carles Santos, del Institut Valencià de Cultura (IVC), en reconocimiento a su trayectoria y por ser uno de los artistas "más transversales de la escena actual, un autor de culto y vertebrador de emociones".