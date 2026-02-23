'Juntos y juntas después de la inundación': un libro infantil conecta las vivencias de 50 familias de Alemania y Sedaví

"Juntos Y Juntas Después De La Inundación" - OLAMAID

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado municipal de Sedaví (Valencia) ha acogido la presentación de 'Juntos y juntas después de la inundación', un libro infantil sobre fortaleza, esperanza y comunidad. La organización Olamaid ha confeccionado esta historia a partir de las vivencias, testimonios y dibujos de más de 50 familias de Rudersberg (Alemania) y Sedaví, comunidades que vivieron inundaciones en 2024.

El objetivo del libro es apoyar la recuperación emocional de los niños y niñas que sufrieron las inundaciones y fortalecer la resiliencia, el aprendizaje y la comprensión mutua mediante enfoques creativos y psicosociales.

Además, el libro sirve como puente entre las comunidades afectadas y como una herramienta para afrontar futuras crisis, explican desde la organización alemana Olamaid.

A través de talleres creativos, talleres de expresión corporal y dibujos realizados en la Escola d'Estiu 2025 de Sedaví los niños, niñas y sus familias compartieron recuerdos, sentimientos y esperanzas. Terapeutas, educadores y voluntarios convirtieron todos estos elementos en dibujos, historias y nuevas perspectivas que crearon el libro que explica qué son las inundaciones, por qué ocurren y cómo pueden protegerse a sí mismos y a los demás.

El departamento de Servicios Sociales de Sedaví ha servido de conexión entre la organización alemana y las familias que han participado en la creación del libro. "La terapia narrativa ha demostrado ser una herramienta terapéutica eficaz en la elaboración emocional del trauma. Funciona como un vehículo seguro entre la experiencia real y el mundo simbólico, ya que se adapta muy bien a su forma de pensar, jugar y contar historias --expresa la coordinadora de Servicios Sociales de Sedaví, Mar Pérez--. Cuando nos propusieron crear un libro y que familias de nuestro municipio fueran parte de él nos pareció una gran oportunidad, así como contar con ese recurso para los centros escolares de Sedaví".

Los libros, impresos gracias a la colaboración de Caixa Popular y la Diputació de València, se repartirán en los centros escolares del municipio. También se realizarán 24 talleres, impartidos por Olamaid y Psicólogas Sin Fronteras, en los cuatro centros de Educación Primaria dirigidos para el alumnado de tercero a sexto curso.

"Estamos muy agradecidos con esta colaboración con Olamaid y todos los colaboradores que han hecho posible que este libro sea un realidad; una herramienta para ayudar a la infancia de Sedaví a comprender y superar lo que vivieron", afirma la concejala de Servicios Sociales, Úrsula Campo.

En la presentación del libro han participado Olamaid, Psicólogas Sin Fronteras y el Ayuntamiento de Sedaví. La presentación del libro se ha realizado dentro de la programación del proyecto 'Viu el teu mercat', cuyo objetivo es dinamizar el mercado a través de actividades y actos.