Un jurado declara culpable al acusado de matar y robar a una anciana en el Grao de Castelló

CASTELLÓ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular ha declarado culpable al hombre acusado de matar y robar a una anciana en el Grao de Castelló en 2022.

Así, los miembros del jurado popular, tras la deliberación, declararon a última hora de la noche de este viernes al acusado culpable de la muerte de la mujer, así como del robo con violencia del que también estaba acusado.

Ahora el magistrado-presidente deberá dictar sentencia de acuerdo con el veredicto del jurado, en la que deberá decidir si la muerte de la mujer se trata de un asesinato, tal y como solicitan la fiscal y la acusación particular, o un homicidio, como demanda la defensa.

El acusado reconoció el pasado martes, durante la primera sesión del juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Castellón, ser el autor de los hechos "a la vista de las pruebas", según indicó, aunque añadió que no recuerda lo que pasó. Así mismo, señaló que se siente "muy arrepentido" y que le gustaría pedir perdón a la familia de la víctima por lo ocurrido.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, la víctima, de 76 años en el momento de los hechos, se encontraba en un bajo de su propiedad en el Grao de Castelló, donde acudió el acusado, que sabía que la mujer se encontraba allí por haber vigilado sus pasos previamente.

Así, el acusado, con ánimo de beneficio ilícito y una vez dentro del local, se dirigió a la mujer para apoderarse de los efectos de valor que portaba y le golpeó para reducirla hasta que, debido a la resistencia ejercida por la víctima, la agarró del cuello y ejerció presión con la intención de causarle la muerte, provocándole una asfixia mecánica por estrangulamiento a mano, lo que provocó su muerte, según la fiscal.

El procesado se apoderó de una cadena de oro y un anillo de oro de la víctima, así como del bolso de ésta, efectos que han sido tasados pericialmente en 828,60 euros, y posteriormente abandonó el lugar.