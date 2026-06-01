Jurados de Jaume I creen que la IA "aún no está al nivel para reemplazarnos": "Prefiero la humana sobre la artificial"

El Nobel de Química 2022, Benjamín List, y el Nobel de Medicina 2024, Gary Ruvkun, durante una rueda de prensa por los Premios Rei Jaume I, en el Hotel Las Arenas, a 1 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jurado de los Premios Rei Jaume I Benjamín List (Premio Nobel de Química 2022) y Gary Ruvkun (Nobel de Medicina 2024) resaltan el papel de la Inteligencia Artificial (IA) en la ciencia, con resultados "muy tangibles" en los últimos años, pero consideran que "aún no está al nivel para reemplazarnos". "Sigo prefiriendo la inteligencia humana sobre la artificial", han reflexionado.

Así lo han manifestado en una rueda de prensa este lunes en València, un día antes de la deliberación y la lectura del manifiesto de los jurados en el que darán a conocer los galardonados con los premios de la edición de este año.

El presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, ha destacado que ambos "vienen por primera vez a España" y por ello ha confiado en que "vuelvan", al tiempo que ha celebrado poder "disfrutar de su compañía y su criterio" y ha valorado: "Han encontrado bien las candidaturas --presentadas a los galardones--, nos preocupa el nivel y que sean siempre excelentes".

Precisamente, sobre las mismas, Gary Ruvkun ha resaltado que España es "puntera" en investigación y ello se refleja "claramente" en los aspirantes a los Premios Rei Jaume I. "Ha sido mi primer contacto y, por ahora, me ha gustado", ha expresado. Mientras, Benjamín List ha asegurado que le ha "sorprendido enormemente la calidad estelar" de los candidatos y ha admitido que es difícil elegir entre ellos porque son todos "del máximo nivel", por lo que le supone "un honor" estar entre los jurados.

Sobre el papel de la ciencia en la época de las redes sociales y de algunos sectores que cuestionan la misma, Ruvkun ha subrayado que los gobiernos "han patrocinado la ciencia en los últimos 50 o 100 años y ha resultado rentable" por, entre otras cosas, haber posibilitado en su entorno, el de la biomedicina, "el desarrollo de fármacos que comprenden enfermedades".

"QUIZÁ EL MUNDO ESTARÍA MEJOR SIN LAS REDES SOCIALES"

En esta línea, ha considerado "llamativo" el "movimiento social de antivacunas, que está apoyado por el secretario de Salud --de Estados Unidos-- Robert F. Kennedy Jr.", algo que ha calificado de "vergüenza" y que, a su juicio, "viene a demostrar cómo la psicosis avanza en el mundo" y las redes sociales actúan como transmisoras. "No aportan, quizá el mundo estaría mejor sin las redes sociales", ha sostenido.

Sin embargo, ha resaltado que al final siempre "acaba prevaleciendo la verdad", pese a que "la falsedad" también tiene "su momento". "Pero la ciencia ha sido muy importante en la historia de la humanidad. Yo me hice científico por la carrera espacial, soy de esa generación que vio el lanzamiento al espacio por televisión, era algo social, la NASA es una organización social que ha inspirado a generaciones de científicos como yo", ha reivindicado.

Por ello, ha indicado que su generación es "resultado de las relaciones públicas en el buen sentido" y ha indicado que, en ocasiones, las redes sociales "funcionan de forma sorprendente" y no "típica".

Sobre esta mismo asunto, Benjamín List ha reflexionado con que las redes sociales son "resultado de la ciencia" y ha advertido a los "críticos" de la misma de que los experimentos de los científicos son reproducibles: "Se pueden repetir, son predecibles".

No obstante, ha reconocido que las ciencias "no pueden explicarlo todo", por lo que "claramente hay preguntas para las que no tenemos respuesta". "Nosotros los limitamos a que lo que hacemos sea reproducible, predecible y genere tecnologías que han cambiado la faz de la tierra", ha valorado.

En cuanto a la representación femenina en la ciencia, Gary Ruvkun ha señalado que, por ejemplo, en el campo de la biología existe una "nutrida representación de mujeres de gran talento".

LA IA ES "REVOLUCIONARIA"

Mientras, sobre el impacto de la IA en sus respectivos campos, List ha concretado que actualmente existe "una inercia" hacia grandes modelos de lenguaje "muy potentes" a la hora de generar texto y ha avanzado que, de cara al futuro, esta herramienta posibilitará tener laboratorios "completamente informatizados". "La IA ha sido muy revolucionaria", ha resaltado.

Pese a ello, ha afirmado que él prefiere "la inteligencia humana sobre la artificial". "Me encanta lo que hago, que se te ocurran ideas nuevas y revolucionarias. Ejercitarlas en el laboratorio es precioso y no lo que quiero dar a los ordenadores", ha enfatizado.

De cualquier modo, ha expuesto que la IA, al menos en su campo, no ha supuesto por el momento "ni un solo problema", aunque ha asegurado que todavía "no está al nivel como para reemplazarnos". "Hay esperanza, por lo menos en mi carrera, aunque no sé si para la siguiente generación", ha deslizado.

Por su parte, Ruvkun ha especificado que la IA ha presentado resultados "muy tangibles" en la biología en los últimos cinco años y ha mencionado algunos de los casos de sistematización de datos generados, con unos resultados que "aparentemente son correctos".

Dicho esto, ha mencionado que el Papa León XIV en su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', entre otras cosas, defiende que la IA debe ser desarmada y muestra "temor por lo que pueda hacer". "Me parece razonable mostrar preocupación", ha aseverado, aunque ha reconocido que esta herramienta ha "revolucionado" su campo.

En otro orden de asuntos, preguntados sobre el estado de la ciencia en España y por si se encuentra muy por detrás de otros países, Gary Ruvkun ha resaltado que varios científicos españoles están "muy adelantados a todos los demás" y han elevado al país "a niveles increíbles". "España no anda rezagado, es líder europeo", ha destacado.

De su lado, Benjamín List se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con Ruvkun sobre esta cuestión, hasta el punto de mostrar "celos" de que España sea "una superpotencia" en ciencia. "Tenéis institutos de clase mundial", ha agregado.

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA

Finalmente, sobre la divulgación y difusión de la ciencia, el Nobel de Medicina 2024 Gary Ruvkun ha abogado por seguir el ejemplo y "aprender" de la NASA en este sentido y ha alabado que es una institución que sabe "muy bien cómo vender" la ciencia al público y a la que las relaciones públicas "se le da muy bien". "A cualquier friki que le guste la ciencia le encantan estos temas, es más difícil si quieres vender biología molecular", ha admitido.

Y el Nobel de Química 2022 Benjamín List ha asegurado que vender en su campo es "mucho peor" porque provoca un "rechazo inmediato", aunque ha reivindicado que la química "está en todas partes y la necesitamos para posibilitar vitaminas o antibióticos". De hecho, ha argumentado que supone un "enorme reto" hacer difusión de la misma y ha apostado por educar a los jóvenes "para abrirles la mente de cara a la ciencia".