Los jurados de los Premios Literarios Ciudad de València 2025 anuncian los ganadores de la 43º edición - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jurados de la XLIII edición de los Premios Literarios 'Ciudad de València' han hecho público el fallo de la convocatoria de este año, 2025. Tras las últimas reuniones de evaluación de las obras presentadas a las diferentes modalidades a concurso, que se han llevado a cabo esta mañana, se ha dado a conocer el nombre de las personas ganadoras.

En concreto, el Premio de narrativa en valenciano Isabel de Villena, dotado con 12.000 euros, ha sido para Elvira Cambrils por 'Gramàtica dels gira-sols'. Josep Ballester, con 'Quan tanque els ulls' se ha alzado con el Premio de poesía en valenciano Maria Beneyto, dotado con 6.000 euros. También, el Premio de poesía en castellano Juan Gil-Albert, dotado con 6.000 euros, se lo ha llevado Jorge Fernández Gonzalo por 'Insectario' y el Premio de teatro en valenciano Eduard Escalante, dotado con 8.000 euros, ha sido para Carles Batlle Jordà por 'Els miratges de Tatooine'.

Por su parte, Abel González, con 'Carrusel' se ha llevado el Premio de teatro en castellano Max Aub, dotado con 8.000 euros. El Premio de ensayo en castellano Celia Amorós, dotado con 10.000 euros, ha sido para Francisco Javier Pérez Navarro por 'El placer de la domesticación'. Además, el Premi de ensayo en valenciano Josep Vicent Marqués, dotado con 10.000 euros, ha recaído en Joan Borja i Sanz, por 'Breviari d'amors nobles'. El Premio de cómic Josep Sanchis Grau, dotado con 10.000 euros, ha sido para Joaquín Vizuete Albaladejo y Francisco Mario Toro Gutiérrez, por 'Geografía e historieta'.

El Premio de narrativa en castellano Vicente Blasco Ibáñez, dotado con 12.000 euros, ha quedado desierto, según la decisión del jurado. En total, han participado en esta edición 1.187 obras en las diferentes categorías, la mayoría de ellas (1.034) en las modalidades en castellano. Otras 139 han participado en las propuestas en valenciano; y la segunda edición de la modalidad de Cómic ha registrado un total de 14 obras a concurso.

El concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, ha felicitado a las personas ganadoras y ha destacado la participación y la calidad de las obras presentadas. Los galardones serán entregados a las y los autores ganadores de los premios en una ceremonia que se celebrará próximamente en el Ayuntamiento.

El montante total de premios asciende a 82.000 euros, repartidos entre las diferentes categorías. Asimismo, cada persona ganadora recibirá, además de la compensación en metálico, una escultura del autor valenciano Miquel Navarro que es el trofeo acreditativo de los Premios Ciutat de València. Además, las obras ganadoras serán publicadas por empresas editoriales valencianas en un proceso de coedición con el Ayuntamiento.

Por segundo año consecutivo, se ha celebrado el concurso con la nueva modalidad que se incorporó en la pasada edición de la convocatoria, el premio de cómic Josep Sanchis Grau en valenciano o castellano.

Además de los premios en metálico, las bases prevén la publicación de las obras premiadas por parte de editoriales valencianas, especializadas en cada una de las modalidades: Edicions Bromera (premios Isabel de Villena, Maria Beneyto i Eduard Escalante), Edicions del Bullent (Premio Josep Vicent Marquès), Editorial Renacimiento (Premio Celia Amorós), Editorial Sargantana (Premio Vicente Blasco Ibáñez), Editorial Visor (Premio Juan Gil-Albert), Editorial Ñaque (Premio Max Aub) y Grafito Editorial (Premio Josep Sanchis Grau).

Al hilo, han actuado como presidentes de cada uno de ellos los concejales José Luis Moreno, Julia Climent, Santiago Ballester, Rocío Gil, Juan Carlos Caballero y Carlos Mundina.

Por categorías, el Premio 'Isabel de Villena' de narrativa en valenciano ha sido para Manel Alonso Català, Josep Millo y Alícia Palazón Loustaunau. El Premio 'Josep-Vicent Marqués' d'assaig en valencià ha recaído en Marina Gilabert Aguilar, Rosa Mascarell Dauder y Núria Sendra. Lluís Fornés, Jesica Fortuny y Alfred Picó se han alzado con el PREMI 'Eduard Escalante' de teatro en valenciano.

También, Artur Ahuir, Elia Saneleuterio Temporal y David Vidal han sido distinguidos con el Premio 'Maria Beneyto' de poesía en valenciano. El Premio 'Vicente Blasco Ibáñez" de narrativa en castellano ha sido para Rosario Raro, Begoña Valero y Begoña Vidal. El Premio 'Celia Amorós" d'assaig en castellano ha recaído en Abelardo Linares, Francisco Pérez Puche y Amparo Zacarés. En cuanto al Premio 'Max Aub' de teatro en castellano ha sido para Antonio Escámez Osuna, Empar Ferrer y José Vicente Peiró Barco.

Asimismo, el Premio 'Juan Gil-Albert' de poesía en castellano ha sido para Jesús García, Elsa Moreno y Jaime Siles Ruiz. Y el premio 'Josep Sanchis Grau' de còmic (castellano/valenciano) ha recaído en Cristina Durán, Guillermo Morales y Elva Vázquez Lombardía.