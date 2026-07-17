Juristes Valencians convoca una nueva concentración ante Les Corts el 27 de julio por la recuperación del derecho civil

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de Juristes Valencians - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juristes Valencians ha convocado la concentración 'Recuperem el Dret Civil ara' el próximo lunes 27, a las 20.15 horas, ante el Palau de Les Corts Valencianes, con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I, rey fundador del Reino de Valencia y artífice de los Furs, que dotaron a los valencianos de un sistema jurídico propio, integral y pactado con Les Corts Valencianes.

El acto pretende rendir homenaje al legado institucional y jurídico de Jaume I y reclamar la restitución de la competencia en derecho civil valenciano, de la que ya disfrutan otros seis territorios españoles con derecho civil propio.

Una vez más, los convocantes denunciarán la falta de iniciativa de Les Corts, que, transcurridos casi nueve meses desde el requerimiento de la Presidencia del Congreso, todavía no han designado la delegación de diputados encargada de defender la propuesta de reforma constitucional para recuperar plenamente el derecho civil valenciano.

Durante la concentración se recordará la figura de Jaume I como legislador y creador del Reino de Valencia. Además, representantes del ámbito social e institucional intervendrán brevemente para reclamar que Les Corts designen durante este mes a la delegación parlamentaria que debe defender ante el Congreso la reforma constitucional impulsada por la cámara autonómica valenciana y aprobada el 5 de febrero de 2020.

Para los convocantes, la mejor manera de honrar el legado de Jaume I consiste en que la institución creada por él, Les Corts, contribuya a la recuperación efectiva de una competencia histórica perdida tras la abolición de los fueros por Felipe V y cuya restitución quedó frustrada después de que el Tribunal Constitucional anulara en 2016 diversas leyes valencianas de familia aprobadas al amparo de la reforma del Estatut d'Autonomia de 2006.

MANIFIESTO CON 600 FIRMAS

Coincidiendo con esta iniciativa, Juristes Valencians ha promovido un manifiesto dirigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a Les Corts, suscrito por casi 600 personas, entre ellas 50 catedráticos, 80 profesores universitarios, representantes de colegios profesionales, organizaciones empresariales, sindicatos, entidades sociales y personalidades del ámbito cultural valenciano.

En el manifiesto se defiende que la actual coyuntura constituye una "oportunidad histórica" para recuperar una competencia legislativa propia de la Comunitat Valenciana, reconocida en el Estatut y respaldada "de forma ampliamente mayoritaria" por instituciones, universidades, organizaciones sociales, empresariales y profesionales, así como por la "práctica totalidad" del municipalismo valenciano.

Los firmantes denuncian "la inacción y la actitud errática" de Les Corts ante el requerimiento formulado por la Presidencia del Congreso. A su juicio, no atender este requerimiento supone "una renuncia política a recuperar uno de los pilares históricos del autogobierno valenciano".

Como precedente positivo, señalan la actuación del Parlament de les Illes Balears, que respondió de forma inmediata a un requerimiento similar y logró culminar la reforma constitucional necesaria para garantizar la representación propia de la isla de Formentera en el Senado.

Los impulsores apelan a la responsabilidad institucional y al consenso político para "evitar una nueva oportunidad perdida" y reclaman que la sociedad valenciana vea satisfecha "una reivindicación histórica compartida de forma transversal, que permitiría aprobar modernas leyes de derecho de familia y una regulación sucesoria propia que favorezca la continuidad de la empresa familiar y la protección del sector agrario valenciano".

El presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, invita al 'president' de la Generalitat a repasar el listado de adhesiones al manifiesto y a escuchar a la comunidad académica, "especialmente al profesorado de Derecho Civil y al Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía. Pide a Llorca que lidere esta reivindicación ante el Congreso "por fidelidad al legado de Jaume I y porque responde al sentir mayoritario de la sociedad valenciana".