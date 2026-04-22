Justicia se compromete a mantener el refuerzo de funcionarios a la jueza de la dana: "Contará con los medios necesarios"

Juzgados de Catarroja - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia se ha comprometido a mantener el refuerzo de funcionarios con los que cuenta actualmente la jueza instructora de la dana, una macrocausa en la que todavía quedan más de 100 testificales por practicar: "Contará con todos los medios necesarios".

Así lo ha comunicado la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, David Castellá.

Actualmente, la jueza que instruye la causa de la dana cuenta con cuatro funcionarios de refuerzo y tanto la instructora como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han solicitado recientemente que se mantengan puesto que el refuerzo estaría vigente hasta el 30 de junio.

Hace unos días la jueza ha prorrogado el plazo de instrucción del procedimiento --será de seis meses adicionales a partir del 30 de abril-- y, tras ello, el TSJCV propuso ampliar seis meses el refuerzo del juzgado en una solicitud al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --consiste en que una jueza asume el trabajo ordinario del juzgado y la magistrada titular puede centrarse exclusivamente en la investigación--.

Ahora, la Conselleria de Justicia se ha comprometido a mantener el refuerzo de funcionarios en el juzgado más allá del día 30: "He trasladado el firme compromiso de la Generalitat de garantizar que la jueza instructora de la macrocausa siga contando con los mismos recursos materiales y humanos con los que ha contado hasta la fecha, así como con el mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en condiciones y con los medios adecuados", ha aseverado la consellera.

En esta línea, ha indicado que la jueza de la dana "en ningún momento" se va a quedar sin ninguno de los funcionarios con los que cuenta en la actualidad: "No va a producirse la situación de que se quede una silla vacía" durante el proceso de estabilización de la plantilla.

"Es decir --ha añadido--, la magistrada va a contar en todo momento con los refuerzos que contaba, con cuatro personas que son las que van a dar cobertura para que ella pueda seguir avanzando con la instrucción porque lo que queremos es que ella cuente con todos los medios necesarios", ha insistido.

"Nosotros --ha agregado-- estamos para dotar a la jueza de Catarroja de los medios materiales y humanos que necesite por la sensibilidad del caso". Y ha apostillado: "Todo lo que hasta la fecha se ha ido solicitando, se ha ido atendiendo".

Preguntada por si se mantendrán en el puesto a los mismos funcionarios que hay ahora, ha dicho que serán cuatro personas pero hay que seguir el proceso. Primero habrá una comisión de servicios, si no se cubre se recurrirá a la bolsa de interinos y, sino, se haría un concurso-oposición. Lo que ahora tiene la magistrada son interinos y se va a intentar que sigan las mismas personas. "No hay ningún problema en que se pueda hacer así", ha dicho.

No obstante, primero hay que abrir una comisión de servicios, que es lo que está pactado con las organizaciones sindicales, y para que no haya ninguna situación de agravio, ha puntualizado.

En resumen, ha comentado: "Lo importante es que la magistrada va a tener los recursos que necesita para poder instruir esa causa con todas las garantías y para que no se produzcan demoras porque es una causa muy importante y hay que avanzar en ella".

ESTABILIZAR PLANTILLAS

Por otro lado, durante el encuentro, la consellera ha explicado al presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja el proceso de estabilización de plantillas en justicia atendiendo, también, a la petición de operadores jurídicos y de organizaciones sindicales.

Al respecto, ha indicado que en los últimos 10 años se había ido "parcheando" una situación que era ya "insostenible" con refuerzos. Esto "provocaba mucho retraso en los procedimientos", ha dicho, para agregar que con la estabilización se reducirá la temporalidad dentro de la Administración.

"El hecho de que se vayan a estabilizar 200 de los 438 puestos que eran refuerzos yo creo que es una buena noticia que va a contribuir a conseguir lo que queremos para todos los valencianos, que es una Administración más moderna, más ágil y, sobretodo, más eficiente".