La juventud toma protagonismo en la presentación del Libro Oficial de las fiestas vicentinas 2026

Presentación libro oficial Sant Vicent Ferrer - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patio exterior de la Iglesia de San Juan del Hospital ha acogido este viernes la presentación del Libro Oficial de las Fiestas en honor a Sant Vicent Ferrer 2026, un acontecimiento en el que los jóvenes han tomado protagonismo y que ha mostrado un relevo generacional dentro de la fiesta.

El acto ha reunido a representantes del mundo vicentino como la clavariesa, Vicenta Evangelina Escudero, autoridades, presidentes de altares, clavarios mayores y participantes de la fiesta, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de València y presidenta de la Junta Central Vicentina (JCV), Mónica Gil, ha sido la encargada de presidir el acto y ha destacado "el valor del libro como herramienta de difusión, conservación y proyección de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad".

Durante su intervención, Gil ha subrayado que esta publicación "recoge meses de trabajo y el esfuerzo constante de muchas personas que hacen posible que el mundo vicentino siga vivo durante todo el año" y ha agradecido la labor de coordinación de la Junta Central Vicentina, así como la implicación de los presidentes de los altares y de los colaboradores de los artículos.

En esta edición han participado como autores Pilar Valor, Lirios Domenech y el reverendo José Canet, "con aportaciones que enriquecen el contenido del libro y permiten profundizar en distintos aspectos históricos, culturales y devocionales de las fiestas".

Asimismo, el libro incorpora referencias destacadas como la conmemoración del V Centenario del nacimiento de San Luis Bertrán, así como la celebración del décimo aniversario de la declaración de los 'Miracres de San Vicente' como Bien de Interés Cultural Inmaterial, una distinción que, en palabras de Gil, "confirma la vigencia y el valor patrimonial de una representación única que forma parte de la identidad cultural valenciana".

La publicación cuenta, además, con número de depósito legal y se encuentra incorporada en la Biblioteca Nacional, donde puede ser consultada y difundida, junto con la incorporación de los volúmenes de los últimos treinta años, "lo que permite consolidar una valiosa serie histórica de la fiesta".

CREACIÓN DE LA SECCIÓN DE JÓVENES

Uno de los ejes centrales del acto ha sido la "apuesta por la juventud" dentro del mundo vicentino. En este sentido, Mónica Gil ha destacado la creación de la sección de jóvenes en la Junta Central Vicentina como "una decisión estructural orientada a garantizar el futuro de la fiesta y a dar protagonismo real a las nuevas generaciones".

El acto ha contado con la participación de dos jóvenes que han ejercido como presentadores, ejemplo de este relevo generacional dentro de la fiesta: Marta Loro González, vinculada desde la infancia al Altar del Carme y participante habitual en los 'Miracres', y Alexandre Cabrero Martínez, con una trayectoria académica y musical, y vinculada desde 2019 al Altar de Russafa como Xiquet de Miracre.

La edil ha señalado que ambos representan "la implicación real y el vínculo con las tradiciones que justifica la creación de esta nueva sección juvenil" y ha subrayado la importancia de que los jóvenes "no sean solo espectadores, sino parte activa en la continuidad de las fiestas".

La presentación ha concluido con una llamada a "reforzar la transmisión generacional de las tradiciones vicentinas, y destacan los 'Miracres', ya que las fiestas en honor a San Vicente Ferrer solo tienen sentido si se mantienen vivas y se transmiten en el tiempo".