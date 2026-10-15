Un juzgado acuerda el cierre cautelar de un club cannábico de Dénia donde presuntamente se vendían drogas

Imagen del operativo que desarrolló la Policía Nacional hace unos meses - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha acordado el cierre cautelar de un club cannábico de Dénia (Alicante) donde presuntamente se vendían drogas y que la Policía Nacional ya desmanteló en una operación en la que detuvo a seis personas de entre 22 y 50 años, cinco hombres y una mujer, acusadas de tráfico de estupefacientes y pertenencia a grupo criminal por al parecer usar el local como tapadera para comercializar con esas sustancias.

Agentes del cuerpo de seguridad se personaron el pasado 7 de octubre en el establecimiento de la asociación investigada, donde informaron de la medida judicial acordada, según han detallado fuentes policiales este jueves.

En cumplimiento de la resolución judicial, se procedió al cierre temporal y al precinto de las instalaciones, así como al cese de toda actividad durante la tramitación del procedimiento, hasta que haya resolución firme.

La Policía ha explicado que esta medida cautelar se adopta en el marco del procedimiento judicial derivado de la investigación policial que permitió desmantelar la asociación, presuntamente usada como punto de venta de drogas.