Un juzgado acuerda prisión provisional para el detenido por la muerte de una mujer en Eslida (Castellón)

Archivo - El hombre fue detenido por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 13 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido el pasado miércoles por la muerte de una mujer en la localidad de Eslida, (Castellón).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de homicidio. La jueza ha decretado el secreto de sumario.

La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió una investigación para aclarar las circunstancias de este presunto homicidio, aunque descartó que se tratara de un caso de violencia de género.

Según publicó Radio Castellón Cadena Ser, la víctima es una mujer de unos 30 años, cuyo cadáver fue hallado en el interior de una vivienda, donde llevaría varios días.