El juzgado de la dana cita el 18 de mayo a la exalcaldesa de Requena y el 20 al jefe de Informativos de À Punt el 29O

Archivo - Un helicóptero sobre Utiel el 29 de octubre de 2024 - TWITTER AYUNTAMIENTO UTIEL - Archivo

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la gestión de la dana ha citado a declarar como testigos para el 18 de mayo a la que fuera alcaldesa de Requena en el momento de las riadas, Rocío Cortés, y para el día 20 al que en ese momento ocupaba el cargo de jefe de Informativos de À Punt, Iván Esteve.

La magistrada ya había acordado ambas declaraciones aunque ha sido ahora cuando el juzgado, a través de una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), ha fijado las fechas. Ambos están citados a las 9.30 horas.

La exalcaldesa de Requena ha sido citada a declarar al igual que otros primeros ediles de municipios afectados por la dana. Esta fue una de las primeras localidades afectadas por las riadas del 29 de octubre y por el desbordamiento del Magro.

Según un informe de Emergencias, Cortés llamó a las 13.41 horas del día de la dana al Centro de Coordinación de Emergencias para informar de posibles inundaciones en el sur de la localidad, pidió información sobre quién les "guiaba" y se le indicó que "cualquier incidente se informe al 112 para que puedan avisar a las agencias y que activen su plan".

A las 14.39 horas volvió a llamar para decir que necesitaba información para saber cómo solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencias, y a las 14.40 horas lo hizo de nuevo para trasladar que tanto su municipio como Utiel y la Guardia Civil creían conveniente pedir la movilización del Ejército.

Por su parte, Esteve ha sido llamado a declarar por la jueza, a petición de la acusación que ejerce el partido Ciudadanos, tras la comparecencia de la testigo-perito Victòria Roselló, jefa de Meteorología de la televisión pública valenciana. Roselló declaró ante la magistrada que cinco días antes de la riada "ya se vio" lo que iba a ocurrir".

"Se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos y que esa agua debía llegar al mar. A cinco días podemos saber en qué zona geográfica iba a caer agua", aseguró y añadió que iba a ser entre el Túria y el Júcar y eso permitió el viernes previo (el día 25) informaran a la dirección de À Punt "de que esto iba a pasar para preparar la programación".

"Se previó en la cadena para cubrir el temporal. La predicción era muy concreta. Todo se cumplía con lo previsto durante el fin de semana", aseguró.