El juzgado de la dana fija para enero nuevas declaraciones de alcaldes de la zona afectada

Archivo - Fachada de los juzgados de Catarroja - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha fijado para el mes de enero nuevas declaraciones como testigos de alcaldes de la zona afectada por las riadas. Se trata de los primeros ediles de Guadassuar, Sot de Chera y Monserrat.

El primero en comparecer en el juzgado será el 11 de enero a las 9.30 horas Vicente José Estruch Bellver, alcalde de Guadassuar; y a las 11.30 horas el de Sot de Chera, Tomás Cervera. El 13 de enero, a las 9.30, será el turno de Sergio Vilar, primer munícipe de Monserrat. Este mismo día, dos horas después, también está llamado a comparecer como testigo el jefe de la Brigada Municipal de Benimodo.

El 15 de enero, a las 9.30 horas, declarará el asesor de comunicación de la Diputación Provincial y dos horas después un cámara de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) que grabó el día de la dana por la mañana en Carlet a la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, cuando realizaba una visita.