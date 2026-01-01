El juzgado envía a prisión al vecino detenido por el incendio de Crevillent en el que murió una joven

Bomberos intervienen en el incendio de una vivienda en Crevillent que se ha saldado con la muerte de una joven - BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, antiguo Juzgado de Instrucción número 4, ha acordado este jueves la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por su presunta relación con el incendio declarado a última hora de la tarde del lunes en un edificio de Crevillent (Alicante) y en el que falleció una joven de 25 años y un hombre de 33 resultó herido.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre, vecino del edificio y puesto a disposición judicial este jueves, queda investigado en una causa abierta por los delitos de incendio, asesinato y lesiones.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron al hombre por su presunta relación con el incendio declarado en la finca. El equipo territorial de la Policía Judicial de Santa Pola se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y el motivo del incendio.

La víctima, de 25 años, tuvo que ser reanimada en dos ocasiones por el equipo médico aunque falleció finalmente en el centro hospitalario al que fue trasladada, según informó en su momento el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El otro herido atendido, de 33 años, fue evacuado al Hospital de Elche con pronóstico reservado.

El fuego se produjo sobre las 20 horas del lunes en una vivienda en una segunda altura de un edificio de tres plantas en la calle Al-Shafra, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos, que rescató a seis personas, cuatro por la fachada y dos del interior del edificio, la fallecida y el otro hombre.

Desde la Guardia Civil han detallado que se desalojó a cerca de 60 personas del edificio afectado y del colindante. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del puesto de la Guardia Civil de Crevillent.

También se movilizaron dos unidades de mando jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, una autoescalera y un furgón de transporte personal con un sargento, tres cabos y diez bomberos de los parques de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda que dieron el incendio por extinguido sobre las 1.21 horas de la madrugada del martes.