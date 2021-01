Un juzgado investiga a Pedro Cortés tras una denuncia de un jugador de la cantera del Valencia CF por tocamientos

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Paterna (Valencia) investiga la denuncia de un jugador de la cantera del Valencia CF contra el expresidente del club y actual delegado de la Selección Española de Fútbol Pedro Cortés por presuntos tocamientos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado abrió las diligencias el pasado mes de noviembre a raíz de una denuncia dirigida contra Cortés por los supuestos tocamientos. El denunciado está investigado en el marco de una causa por un presunto delito de abuso sexual a menor de edad.

La presunta víctima, de entre 16 y 17 años, sufrió los tocamientos cuando Cortés le llevaba en su coche a la escuela del Valencia CF, tal y como ha publicado El Español. La familia denunció los hechos a finales del pasado año y el futbolista aportó entonces unos mensajes de Whatsapp para apoyar su versión.

El club ha emitido un comunicado al respecto y ha indicado que desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos, su "prioridad" ha sido acompañar al jugador y a su familia para garantizar su bienestar y atender sus necesidades "en estos momentos tan difíciles".

Recuerda que los presuntos hechos ocurrieron fuera de las instalaciones y que están siendo investigados por las autoridades, a cuya disposición se ha puesto el Valencia CF "dentro de la más absoluta discreción".

En este sentido, el Valencia CF ha recordado la "importancia" de preservar la privacidad de las personas afectadas: "Todos tenemos la responsabilidad de respetar a los afectados y evitar las especulaciones que puedan causar más dolor. El Club no tolerará ningún acto sensible que cause más angustia a los afectados", ha apostillado.

Así mismo, ha destacado que el Valencia CF y la Academia del Valencia CF cuentan con el personal profesional y los controles "necesarios" para proteger y detectar este tipo de infracciones y mantener un entorno seguro. "Continuaremos velando porque nuestras medidas sean rigurosas para salvaguardar el bienestar de todos los miembros del Valencia CF", ha asegurado.

Por último, el Club, respetando la presunción de inocencia, ha mostrado su confianza en la justicia para la resolución de este asunto.