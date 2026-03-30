Los juzgados valencianos reciben en 2025 un 5,1% menos asuntos que el año anterior y resuelven un 1,5% más

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VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Comunitat recibieron durante 2025 un 5,1% menos de asuntos al haberse registrado un total de 789.466. La capacidad de resolución de los tribunales creció y el total de asuntos resueltos, 771.851, experimentó un incremento interanual del 1,5%. Los asuntos que quedaron en trámite a 31 de diciembre, 480.974, aumentaron un 5,6%.

Los datos de la actividad de los juzgados y tribunales valencianos durante el pasado año están incluidos en el informe sobre la Situación de los órganos judiciales, elaborado por la Sección de Estadística y hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que muestra cómo el número de nuevos asuntos se redujo en 2025 en todos los órdenes jurisdiccionales a excepción del Contencioso-Administrativo.

En el orden Civil, los órganos judiciales de la Comunitat registraron 354.632 asuntos en 2025, lo que equivale a un descenso del 8,4% respecto al año anterior. En esta jurisdicción, la capacidad de resolución se incrementó un 7,1% respecto al año anterior, con un total de 359.175 asuntos resueltos. Por último, la pendencia se mantuvo estable al quedar en trámite 268.357 asuntos, un 0,1% menos que en 2024.

Con un incremento interanual del 13%, la jurisdicción Contencioso-Administrativa fue la única en la que el número de nuevos asuntos, 16.723, superó al de 2024. Los resueltos durante el pasado ejercicio sumaron 16.584, un 3,5 más que el año anterior, mientras que los que quedaron en trámite, 12.039, experimentaron un crecimiento del 4%.

En la jurisdicción Penal, la entrada de 367.017 nuevos asuntos supuso un descenso del 2,4%. También disminuyeron, en este caso un 4,1%, los asuntos resueltos, que sumaron 351.995. En este orden jurisdiccional la pendencia se redujo, siendo los 140.030 asuntos que quedaron en trámite un 15,3% más que en el ejercicio anterior.

El ingreso de 51.094 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un decremento del 5,1% respecto a 2024. El número de asuntos resueltos subió un 5,1% respecto al año anterior al alcanzar la cifra de 44.097, mientras que los que quedaron en trámite al final del año fueron 60.548, un 12,5 % más.

DATOS POR PROVINCIAS

Los órganos judiciales de la provincia de Valencia registraron 396.347 asuntos durante el año 2025, lo que significa un descenso del 5,6% respecto del año anterior. En esta provincia, la capacidad de resolución se incrementó un 0,5% respecto al año anterior, con un total de 385.410 asuntos resueltos. Por último, el número de asuntos en trámite en la provincia de Valencia fue de 226.869 asuntos, un 6,9% más que en 2024.

En la provincia de Alicante ingresaron 279.459 asuntos durante el año 2025, esto es, un 5,2% menos que el año anterior. Los asuntos resueltos aumentaron en este caso un 4% con 279.672 y 178.235 quedaron pendientes al final del año, un 1,6% más.

Los juzgados y tribunales de la provincia de Castellón recibieron 81.393 asuntos en el periodo analizado, un 4,9% menos que en 2024. Los asuntos resueltos crecieron un 2,1% con 77.284 mientras que a final de año quedaron pendientes 63.130, esto es un 10% más que en 2024.

En general, la tasa de litigiosidad Comunitat, esto es, el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, en 2025 fue de 145,52, lo que sitúa a la valenciana por debajo de la media nacional que en el periodo analizado fue de 153,7.

Las comunidades autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (202,06); Madrid (166,46); Asturias (162,42); Baleares (160,04); Cataluña (159,56); Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).