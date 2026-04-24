Katharina Konradi debuta en Les Arts con una velada dedicada al Lied alemán y la canción española

Katharina Konradi - OLIVIA KAHLER

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía recibe este domingo, 26 de abril, a la soprano Katharina Konradi, que debuta en València, acompañada por el pianista Julius Drake, con una velada dedicada al Lied alemán y a la canción española.

Aclamada por su "voz cristalina, exquisita musicalidad y una 'fascinante paleta de colores'", Katharina Konradi emerge como una de las artistas imprescindibles de la nueva generación de intérpretes de Lied. Su especial sensibilidad, expresividad y precisión estilística han cautivado en los grandes 'templos' del género como el Wigmore Hall londinense, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Konzerthaus de Viena o el prestigioso festival Schubertiade en Austria.

Para su presentación en Les Arts, Konradi propone un sugerente diálogo entre el Lied romántico centroeuropeo, con dos de sus referentes: Franz Schubert y Ferenc Liszt, y la canción española de los siglos XX y XXI, con páginas de Eduard Toldrà, Enrique Granados, Fernando Obradors y Antón García Abril.

El programa incluye algunas de las piezas más célebres del género, entre las que sobresale el 'Ave Maria' de Schubert, junto con 'Oh! quand je dors', posiblemente el Lied más popular de Liszt, o 'El vito', la emblemática canción de Obradors con la que cerrará el recital.

Tras la actuación de Katharina Konradi, la soprano Angel Blue clausurará el ciclo 'Les Arts és Lied' el próximo 7 de junio, en la Sala Principal.

Les Arts recuerda que las entradas para el recital de Katharina Konradi pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta telefónica 961975900 y la web oficial de Les Arts.