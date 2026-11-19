1135486.1.260.149.20261119143933 Keoni VGN despliega en solitario un mural sobre más de 2.000 m2 de fachada en el Sky Business Center de Manises - KEONI VGN

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Keoni VGN ha creado en solitario un mural de más de 2.000 m2 en el Sky Business Center de la localidad valenciana de Manises. Ahora, el autor ha publicado el 'time-lapse' completo de la obra, que se despliega sobre la fachada y que elaboró en dos meses y medio por encargo de Grupo Xtra.

Así, ha compartido el vídeo del proceso en Youtube (https://youtu.be/lpsiZ9h-sPo), así como un recorrido por la obra terminada (https://www.youtube.com/watch?v=QCftgj4hqo0).

Grupo Xtra presentó la obra en septiembre, al acabar los trabajos en el edificio. El time-lapse recoge dos meses y medio de trabajo en altura, y en los próximos meses el artista irá contando más detalles del trabajo.

No se trata de un conjunto de murales repartidos por el edificio ni una lona impresa: es una sola pieza que recorre la fachada sin interrupción.

Empieza con un avión, por el propio Sky Business Center, y sigue con un coche que acelera sobre ondas de luz, por Click Autos y Click Rent. Después, aparece un retrato con gafas de realidad virtual, por Virtual Zone, una selva tropical, y globos y piruletas por Bimbalu, el parque infantil del edificio, hasta cerrar con un trazo de pincel que se abre en un cielo estrellado.

TRABAJO DE "TRANSFORMACIÓN"

"El encargo no era hacer algo grande, era transformar la fachada para que contase de un solo vistazo qué había dentro del Sky Business Center. Cada motivo representa a una de las empresas del edificio, y el alcance del proyecto surgió de ahí, de llevar a la fachada la esencia de lo que sucede en el interior", explica Keoni en un comunicado.

Empezó a pintar el 27 de octubre de 2025. En diciembre, con zonas de la fachada todavía en obras, artista y cliente pactaron parar y retomar después de Navidad. La pintura se reactivó el 2 de febrero y la fachada quedó terminada el 10 de marzo de 2026. Los últimos retoques, a petición del cliente, se cerraron el 20 de abril. Trabajó con rodillo, spray, pincel y, para los fondos, pistola de pintura.

"Es el proyecto más grande de mi carrera. Casi nueve meses preparándolo y dos meses y medio pintando yo solo, subido a una plataforma elevadora, transformando un espacio vacío en una obra de arte colosal que hoy es un punto de referencia, forma parte del espacio urbano y no deja a nadie indiferente. Mi mayor obra de arte. Por el momento", expone.