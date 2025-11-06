Lafuente, elegido nuevo presidente de CEV: "La reconstrucción es urgente, justa y debe quedar fuera de batalla política"

El presidente electo de la CEV, Vicente Lafuente, durante la asamblea electoral de la CEV, a 6 de noviembre de 2025, en Valencia (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha elegido este jueves como nuevo presidente a Vicente Lafuente, quien ha pedido durante su primer discurso al frente de la patronal que, "ante la situación de la Comunitat Valenciana, la prioridad ahora no sean las estratregias y calendarios electorales" y ha remarcado la necesidad de que se aprueben unos presupuestos y haya "estabilidad política". "La reconstrucción es urgente, justa y debe quedar fuera de cualquier batalla política", ha subrayado.

La Asamblea Electoral de la CEV celebrada este jueves ha proclamado por unanimidad como presidente al único candidato presentado, tanto en el caso de Lafuente como en las organizaciones provinciales. Así, además de la elección de Lafuente, se han renovado las direcciones provinciales. En Valencia, Eva Blasco repite en su cargo en representación de Europa Travel, S.A; en Alicante, César Quintanilla (UEPAL) releva a Joaquín Pérez, y en Castellón Luis M. Martí (ASHOTUR) será presidente en sustitución de Carmelo Martínez.

Lafuente ha definido su proyecto como "continuista en lo que se ha hecho bien, que es mucho, y valiente en todo aquello que se necesite evolucionar". Además, ha mostrado su voluntad de "saber gestionar la diversidad" dentro de la organización "con visión integradora y equilibrada". Asimismo, Lafuente ha realizado una "defensa inquebrantable de la neutralidad e independencia política" de la CEV.

Además, en su intervención ha pedido que en los presupuestos las partidas dana estén garantizadas "porque el pueblo valenciano lo necesita Vpara poder reactivarse y no debe ser bajo ningún concepto objeto de batallas políticas".

LA DESPEDIDA DE SALVADOR NAVARRO

Por su parte, Salvador Navarro, que presidía la CEV desde 2011, se ha despedido con un "mensaje reivindicativo sobre la política en general, esa que este año ha fallado estrepitosamente": "Por favor, no conviertan a los habitantes de esta comunidad en actores principales cuando hay que votar y en secundarios cuando pasan las votaciones. La Comunitat Valenciana merece más".

Salvador Navarro ha explicado, en su discurso al inicio del acto, que se va "satisfecho del trabajo hecho, de haberlo dado todo, con aciertos y errores, y con la certeza de que la CEV es una marca consolidada, posicionada y respetada". Además, ha deseado a Lafuente "lo mejor" y que "ojalá consiga de la mano de todos todo lo que quedado pendiente".

Navarro deja tanto este cargo como la Vicepresidencia de la CEOE. Seguirá como vicepresidente del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y presidente de la Comisión de Relaciones con las Cortes de la CEOE.