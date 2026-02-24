L'Albufera pierde 10 centímetros de profundidad en dos décadas en un proceso agravado por la dana

Archivo - Imagen de archivo de l'Albufera - AYUNTAMIENTO CATARROJA - Archivo

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha presentado los resultados del estudio batimétrico de 2025 sobre l'Albufera, elaborado en colaboración con la Universitat Politècnica de València, que evidencian un aumento de los sedimentos en el lago que ha llevado a la pérdida de casi 10 centímetros de profundidad en un proceso agravado con la dana del 29 de 2024.

Así lo ha destacado el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien ha subrayado que l'Albufera "está cambiando" y ha admitido que la pérdida progresiva de profundidad se ha "acelerado", lo que obliga a actuar para garantizar "la calidad del agua, la biodiversidad y también actividades tradicionales como la pesca y la navegación".

El informe compara la situación actual del lago con la batimetría realizada en 2003 y mejora las muestras de forma exponencial ya que se han medido más de 728.000 puntos frente a los 76.000 de aquella fecha, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los datos confirman que el fondo medio se ha elevado 9,7 centímetros en las dos últimas décadas, lo que supone un incremento del 12,89 por ciento respecto a los niveles de 2003 y un volumen acumulado estimado de más de 2,16 millones de metros cúbicos de sedimentos depositados en el vaso lagunar. Este proceso se ha visto agravado con la dana del 2024 y ha llevado a que la profundidad haya pasado de 0,74 metros a 0,66.

Durante su intervención, el vicepresidente tercero ha subrayado que la hoja de ruta de la Generalitat se articula en tres principios: ciencia y transparencia, prevención frente a reacción y corresponsabilidad institucional. En este sentido, ha puesto en valor que la comisión mixta de la dana constituida junto al Gobierno haya decidido crear un grupo de trabajo específico para tratar las actuaciones de l'Albufera.

En el parque natural y los municipios ribereños ya se han invertido 100 millones de euros para evitar vertidos tras las riadas y, en especial, retirar los residuos generados, también los considerados peligrosos.

"Gobernar es basarse en evidencia", ha señalado Martínez Mus, al tiempo que ha defendido la necesidad de anticiparse a la degradación "antes de que sea irreversible" y "de reforzar la coordinación entre administraciones", ya que l'Albufera "no entiende de competencias administrativas, entiende de equilibrio ecológico".

DRAGADO SELECTIVO

En este marco, la Conselleria defiende inversiones en infraestructuras hidráulicas que reduzcan arrastres de sedimentos, actuaciones de restauración en barrancos estratégicos, medidas de mejora de la calidad del agua y el seguimiento técnico continuo del vaso lagunar, así como la inclusión prioritaria de los humedales en las políticas de adaptación al cambio climático. También se plantea un dragado selectivo en aquellos puntos que sea necesario con la base de esta batimetría.

Martínez Mus ha incidido en que proteger l'Albufera es proteger biodiversidad, aves migratorias, un paisaje cultural único y el sustento de muchas familias, y ha advertido que, tras este estudio, "sabemos que el lago ha acumulado más de dos millones de metros cúbicos de sedimentos en dos décadas, que su morfología está cambiando, que los episodios extremos pueden acelerar procesos de colmatación y que la intervención pública puede mitigar esos efectos".

SEDIMENTOS E IMPACTO DE LA DANA

Los datos muestran que la tasa media de sedimentación anual se sitúa en 4,41 milímetros por año, en órdenes coherentes con registros históricos recientes, aunque los episodios extremos aceleran procesos que exigen medidas correctoras.

El estudio indica también que, en el escenario más desfavorable de nivel mínimo del lago, cerca de 22 hectáreas -un 0,98% de la superficie- presentan calado "insuficiente" para la navegación tradicional, un indicador que "refleja la tendencia de pérdida progresiva de profundidad".

MASIVOS DE SEDIMENTOS DESDE EL POYO

El estudio detecta además una transformación reciente en la consistencia del fondo tras la riada del 29 de octubre de 2024, que tuvo un impacto directo en la morfología del lago. El informe identifica aportes masivos de sedimentos desde el sur, especialmente desde barranco del Poyo.

No obstante, el conseller ha destacado que la gestión de las compuertas de las golas y la coordinación hidráulica permitieron evacuar una parte "muy significativa" de esos sedimentos hacia el mar, "mitigando un relleno que podría haber sido mucho mayor". En este sentido, ha sostenido que "la intervención pública importa, la gestión del entorno importa y la anticipación importa".

En el acto, han asistido también el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, y el catedrático de Cartografía Geodesia y Fotogrametría de la Universitat Politècnica de València, Josep Pardo.