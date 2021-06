Lamba denuncia en una performance las violencias cotidianas que sufren las personas trans: "La transfobia mata"

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo LGTB+ por la diversidad sexual, de género y familiar Lambda ha organizado este domingo una performance en la plaza del Ayuntamiento de València para denunciar que "la transfobia mata" e instar a la sociedad valenciana a reflexionar sobre la transfobia que sufren las personas trans cada día.

Al grito de "la transfobia mata", los participantes han enumerado diversas situaciones de transfobia que experimentan las personas trans. Después de cada frase, ha sonado un disparo y una persona trans ha caído al suelo para simbolizar esta muerte y reivindicar que, "cuando el resto de la población no hacemos nada para acabar con estas situaciones, somos cómplices de su sufrimiento".

Posteriormente, los asistentes han mostrado varias banderas trans, al tiempo que han gritado la consigna "Aquí está la resistencia trans". Este acto se ha organizado en el marco de la celebración del Día del Orgullo LGTB+ este lunes 28 de junio.

El coordinador del grupo trans de Lambda que ha organizado esta actividad, Airto Granell, ha señalado que "la gente está acostumbrada a hacer bromas sin pensar, o puede ser que piense que son inocentes y que no hay para tanto, pero cuando tú estás en una situación en la que se te ridiculiza, una y otra vez, no es ninguna broma".

"Reivindicamos la necesidad de hacer ver a la sociedad que los comentarios tránsfobos hacen daño a las personas trans y pueden llegar al punto de poder causar la muerte", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que estas actitudes provocan que "algunas personas se crean con la potestad de agredir a las personas trans" o "incluso pueden llevar al suicidio".

"HARTAS DE SER SIEMPRE CUESTIONADAS"

Granell ha apuntado que las personas trans "están hartas de ser siempre cuestionadas, de tener que explicar quiénes somos y cómo lo sabemos continuamente". "Estas son preguntas que nunca se le harían a una persona cis", ha criticado.

Desde el colectivo han indicado que para descubrir si estamos cayendo en comentarios tránsfobos, se puede aplicar la misma regla de la inversión que se usa para detectar el racismo o el sexismo: "Si no se lo preguntarías a una persona cis, no me lo preguntes a mí", han aclarado.

Lambda ha denunciado que la transfobia "está presente en nuestra sociedad" y provoca que las personas trans vivan con ansiedad y miedo situaciones cotidianas que las personas cis ni se plantean, como entrar en un baño o en un vestuario de un gimnasio.

"Afirmaciones como 'las mujeres trans son hombres psicópatas y esquizofrénicos que quieren los espacios de las mujeres cis' alimentan el odio que a algunas personas les lleva a agredir a las personas trans y no binarias", han apuntado.

Asimismo, las personas trans son rechazadas al buscar piso o en las entrevistas de trabajo, ya sea por su aspecto físico o porque el DNI para formalizar la contratación no corresponde con su expresión de género.

La tasa de desempleo entre las personas trans se sitúa alrededor del 80% según diferentes estudios realizados por los colectivos LGTB+ y "quienes trabajan lo hacen generalmente en trabajos precarizados", ha subrayado el coordinador del grupo trans. "Quien más sufre esta situación son las mujeres trans y sobre todo en trabajos que suponen atención al público", ha agregado.

Por ello, han defendido que "urge un plan de choque para revertir esta situación y que las personas trans puedan vivir su vida con autonomía y dignidad, como cualquier otra persona". "Hace falta apoyar los derechos de las personas trans que son derechos humanos", ha reivindicado Granell.

TRANSFOBIA EN LAS ESCUELAS

Lambda ha explicado que las personas trans han sobrevivido a una adolescencia que resulta "muy difícil" en institutos donde el acoso es frecuente. "Cuando dices que las niñas trans son niños que se hormonan y se castran, apoyas que nos acosen en la escuela, y eso nos mata", han afirmado en la performance.

La mayoría de personas trans "lo hemos pasado fatal en la época del instituto, y aún resulta difícil mostrarse tal como somos en los centros educativos por miedo a la reacción del resto del aula, así como por la falta de formación del profesorado sobre las realidades trans", ha expresado Granell y ha aseverado que "hace falta mucha educación en diversidad de género, sexual y familiar".

En esta línea, el colectivo ha destacado que la ley trans valenciana prevé un protocolo de actuación que obliga desde 2017 a los centros educativos de toda la Comunitat Valenciana a respetar la identidad de género con la que el estudiantado trans se identifica. "Desgraciadamente, mientras no se apruebe la ley trans estatal, tener o no esta protección en las escuelas depende de la parte de España donde vivas", ha apostillado.

Entre las consecuencias de la transfobia se encuentra un abandono de los estudios antes de lo que estas personas desean, lo que condiciona posteriormente sus posibilidades profesionales.