Lambda se manifestará el sábado por el Día del Orgullo con el lema 'Ara més que mai, Orgull'

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lambda, colectivo LGTB+ ppr la diversidad sexual, de género y familiar, marchará el sábado 28 de junio en València, a partir de las 19.30 horas, para defender los derechos de las personas LGTBIAQ+ tras el lema 'Ara més que mai, Orgull', según ha informado la entidad en un comunicado.

Más de 50 entidades sociales, sindicatos y partidos han mostrado su apoyo a las reivindicaciones del colectivo valenciano en este Orgull 2025 y, además, desde Lambda esperan que "mucha gente a título individual también participe para demostrar al Partido Popular y Vox que la sociedad valenciana no aceptará ningún paso atrás en los derechos LGTBIAQ+", ha asegurado el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.

"Las reivindicaciones de este año se enfrentan a un gobierno autonómico negligente del PP sometido a la extrema derecha fascista de Vox para mantenerse en el poder, que tiene que saber que con nuestros derechos no se negocia, y también a una alcaldesa que votó y aplaudió que la Ley trans valenciana se transformara en una norma tránsfoba que, por supuesto, exigiremos que sea derogada", ha explicado el coordinador del colectivo valenciano.

También denunciarán en su manifiesto cómo el cambio de ley "ha abierto la puerta a las terapias de conversión"; exigirán "reparación para las víctimas" y protestarán "contra el desamparo de la diversidad en las aulas". "Cada pesadilla, violencia, autolesión, acoso o suicidio que sufran nuestros hijos, hijas e hijes tiene un responsable político: el gobierno tránsfobo de Carlos Mazón y Susana Camarero", advierten

Fran Fernández denuncia que las personas LGTBIAQ+ "se encuentran muchas dificultades en el mundo laboral", por eso piden la aplicación real y efectiva del Real Decreto 1026/2024, que establece medidas para la igualdad y la no discriminación de este colectivo, y que considera que son "más necesarias que nunca cuando el fascismo avanza en una ofensiva organizada contra los derechos de los colectivos más vulnerables y la protección tiene que extenderse a todas las personas, vengan de donde vengan".

DANA

Además, en el manifiesto se harán eco de reivindicaciones transversales a toda la población como "la exigencia de una ley de vivienda, el genocidio de la población palestina, el feminismo que lucha por los derechos de todas las mujeres, sin excepciones o las víctimas de la dana, cuyas consecuencias todavía se sufren más por la incompetencia de la Generalitat".

El manifiesto del Orgull LGTBIAQ+ 2025 será leído por Alma Gormedino, activista trans del proyecto It Gets Better, que se dedica a la prevención del suicidio entre adolescentes LGTBIAQ+ y actriz de la serie 'Vestidas de azul'; Raquel Chover, de Chrysallis, Asociación de familias, infancia y juventud trans, madre de una menor trans; Xavi Martínez, víctima de las terapias de conversión y testimonio que ha permitido las investigaciones de Fiscalía contra el centro Madre Josefa Campos de Alaquàs y Rosa Gilabert, quien recibió un Premio Margarida Borràs por estar durante muchos años al frente del Planet, un "local refugio" para mujeres LTBIAQ+ de esta ciudad.

La manifestación saldrá a las 19.30 horas desde el Puente de la Exposición en dirección a la Puerta del Mar, continuará por la calle de Colón hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde se espera la llegada alrededor de las 21.00 horas. A las 20.0011 horas parará la marcha en recuerdo a las víctimas de la dana y, al llegar a la plaza del Ayuntamiento, se leerá el manifiesto.

A continuación, empezará la fiesta porque "la plaza también es nuestra y no permitiremos que nos echen, puesto que es importante usarla como espacio público de visibilización, resistencia y memoria de los derechos conquistados como el matrimonio igualitario o la ley trans estatal", concluye el coordinador general de Lambda.