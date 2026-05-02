Largas colas para conseguir firmas de autores durante el fin de semana en la Fira del Llibre de València

Una persona durante la inauguración de la 61ª edición de la Fira del Llibre de Valencia en los Jardines del Real / Viveros. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La mañana de este sábado en la Fira del Llibre de València ha empezado con las largas colas para conseguir las firmas de la romántica María Martínez y el dúo especializado en literatura infantil, Anna Kadabra. Así, Martínez ha vuelto a triunfar en València con una larga espera de fieles, ansiosos por coleccionar su firma en su última novela, 'Donde Habitan las Sirenas'.

La escritora, veterana de la Fira, se ha mostrado "muy feliz" al ver a tantos fans y ha explicado el argumento de la novela: "Una historia sobre las segundas oportunidades, con personajes tan carismáticos como imperfectos y que están gustando mucho". "Nació para compensar una segunda parte que no quería hacer, porque una historia está perfecta cuando está terminada, así que mantuve la esencia, con personajes fuertes, esencia mediterránea, y escribí este libro", ha agregado.

Los escritores Pedro Mañas y David Sierra han atendido con la misma "paciencia, cariño y amabilidad" a los niños que querían conocerlos. Los autores del universo compartido de 'Anna Kadabra' y 'Hocus Pocus' también han repetido éxito en la Fira, según ha informado la Fira en un comunicado.

"Todos los años acabamos encantados con la cantidad de gente y la ilusión de los niños y este año además presentamos nuestras novedades, 'Pizzas y Dragones', el octavo libro de la saga 'Hocus Pocus' y el decimoséptimo de 'Anna Kadabra', que se llama 'La Tormenta Arcoíris'", ha dicho Sierra, quien ha añadido: "Intentamos evitar caer en una fórmula predecible y al mismo tiempo conseguir más emoción, más épica, y aventuras cada vez más grandes".

Ha sido también una mañana con presencia de periodistas y analistas sociopolíticos de "primer nivel". José Luis Sastre ha participado en un abarrotado club de lectura sobre su novela, 'Plomo', con participaciones agotadas desde hace semanas.

"PROFUNDO AGRADECIMIENTO"

'Plomo' es una novela "sobre un escolta y el deber, incluso por encima de la propia vida", ha explicado Sastre, que se ha mostrado muy agradecido al ver la gran expectación de su público: "Ver y sentir algo así en mi ciudad es muy emocionante; la palabra que me sale es agradecimiento, un profundo agradecimiento".

Los periodistas Enric Juliana y Esteban Hernández han presentado 'Viaje a un Nuevo Mundo', el libro que han escrito a cuatro manos, en el que analizan la nueva situación internacional, "aunque no pretende ser un oráculo ni un juego de adivinanzas", ha recalcado Juliana, "sino dibujar un paisaje para podernos orientar".

"Queríamos retratar la línea de fondo que están transformando nuestra época", ha señalado Hernández, periodista de 'El Confidencial', quien ha detallado que "es un momento importante en la geopolítica, pero también en las tendencias sociales, en los cambios de costumbres, en el cambio de mentalidades, por lo que se intenta establecer una correspondencia entre las líneas por arriba y las que afectan la vida cotidiana".

También ha sido importante la visión de Carlos Castresana, "renombrado fiscal de impresionante trayectoria", en la que destaca su intervención en los procesos derivados de la doctrina de Justicia Universal, contra Pinochet y la dictadura argentina, y que ha acudido a la Fira a presentar su libro 'Bajo las Togas, Errores Judiciales y otras Infamias'.

"EQUIVOCACIONES DE TRIBUNALES"

"Es un libro de relatos que recorre cinco siglos y ocho países y que explica casos escandalosos de equivocaciones de tribunales que terminan por condenar a inocentes, la mayor parte de las veces a pena de muerte", ha explicado Castresana. "Vamos desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, y lo que resulta más llamativo es que seguimos tropezando una y otra vez en la misma piedra", ha abundado.

Castresana deja de todas formas una puerta abierta a la esperanza: "Son cosas que han pasado siempre, pero también siempre se han producido actos heroicos de resistencia, como el que recojo de María Pineda, y ahora hay asociaciones humanitarias que son capaces de señalar y protestar por las discriminaciones e injusticias".

El sociólogo Vicent Flor ha presentado también 'Terres Bàrbares', una novela "sobre la verdad y la mentira en tres niveles: las familias, los sistemas políticos y también las relaciones intergeneracionales".

SU PADRE COMO "INSPIRACIÓN"

Flor ha reconocido que la inspiración ha venido por el recuerdo de su padre, aunque ha derivado "a una obra de ficción con dos personajes principales, un periodista veterano y una joven que todavía cree en la profesión".

"Mucho más íntima, y más autobiográfica", según ha confesado su autor, Manuel Vilas, es 'Islandia', una novela sobre "una pareja cuyo amor se ha roto y que tiene un crucero pendiente a ese país, y que finalmente hacen no como marido y mujer, sino como amigos".

Vilas ha resaltado que ha encontrado también "mucho amor" en esta Fira de València, a la que acude "religiosamente" cada vez que presenta un libro, y en la que se siente "muy bien tratado". "Es importante que siga habiendo novelas y que siga habiendo amor en las novelas", ha concluido.