Laura García Andreu, directora de 'Domingo Domingo' sobre su nominación en los Goya: "Nuestro naranjo está dando frutos"

La ópera prima de la valenciana opta a ser Mejor Película Documental con su "agro-comedia" 'Domingo Domingo'

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora valenciana Laura García Andreu, quien aspira a ganar el Goya a Mejor Película Documental con su ópera prima 'Domingo Domingo', ha asegurado que la nominación es una "recompensa" al trabajo que llevan haciendo "durante todos estos años": "Nuestro naranjo estaría dando frutos", ha bromeado.

En estos términos se ha expresado la directora, en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha reconocido estar "muy agradecida" con la candidatura de la película --producida por la valenciana SUICAfilms y la lituana Studio Nominum-- ya que les da "cierta visibilidad" para seguir trabajando en lo que "más" les gusta: hacer películas.

Para García Andreu, que confiesa que no estaba siguiendo la lectura de los premios, ha sido una sorpresa "muy bonita" recibir esta nominación por el documental, ya que para ella es como "un sueño que no has soñado nunca y que de repente te llega". "No es que no lo hayas soñado porque no te hiciera ilusión sino que como piensas que no está a tu alcance pues no lo piensas", ha sostenido.

En este sentido, ha destacado que la nominación le ha dado "otra nueva vida" a la cinta ya que ha permitido hacer "más pases" y que siga teniendo un recorrido "muy grande".

"Al final un documental es muy difícil de distribuir y aunque haya estado en más de 70 salas de toda España y esté en Filmin, cada pase nuevo es una alegría", ha resaltado la directora al tiempo que ha afirmado que, tanto a ella como directora, como a la productora y al equipo, esta candidatura les coloca en "un sitio nuevo" donde no habían estado antes y lo sienten como "un premio" y un "reconocimiento" al trabajo que llevan haciendo "durante todos estos años".

Así, ha señalado que el proceso de creación de 'Domingo Domingo' ha sido como el que experimentan los naranjos dado que estos tardan cinco años en dar sus primeros frutos y, en el caso de la película, desde que surgió la idea en 2019 hasta que se estrenó en 2024, han pasado cinco años y ahora "nuestro naranjo estaría dando frutos", ha subrayado.

"JUGAR AL MISMO JUEGO QUE LAS MULTINACIONALES"

Sobre el germen de esta película, la directora ha explicado que surgió de una manera "muy tópica valenciana": en las sobremesas en casa de sus suegros en les Alqueries (Castellón) donde, según relata García Andreu, se quedaba "fascinada" con las conversaciones que tenía su suegro con Domingo --el protagonista de la cinta-- sobre las naranjas.

"Se pasaban horas hablando de eso con una intensidad y con un amor por lo que hacían como que les iba la vida en ello", ha apuntado al tiempo que ha relatado que todo ello le recordó a "muchas cosas" de su abuelo, que también era labrador, y a "toda esa sabiduría que se está perdiendo porque cada vez menos gente se dedica a la agricultura".

Sin embargo, la directora confiesa que fue cuando supo que Domingo tenía una variedad secreta de mandarinas en un árbol escondido y que lo quería patentar para "jugar al mismo juego que las multinacionales de la industria alimentaria" y conoció más en profundidad su personalidad tan "carismática", que vio "enseguida" que podía haber detrás una película.

"Gracias a ese viaje de Domingo por patentar esa nueva variedad podía contar todo lo que hay detrás de lo que comemos, que es algo que me interesa, me preocupa y también para hacer un homenaje a los agricultores a los que no se les valora lo suficiente socialmente como se tendría que valorar porque son los responsables de lo que comemos", ha incidido.

En esta línea, Laura García Andreu ha indicado que esta nominación sirve para hacer "un poco justicia poética" tanto para los documentalistas pequeños que no tienen "mucha visibilidad" como para "los labradores pequeños y las personas anónimas que piensan que su vida es una vida normal y de pronto están en un sitio donde nunca en la vida se habían esperado estar".

"Es muy bonito que una parte de la sociedad se pare a mirar esto y haga una reflexión sobre lo que hay detrás de lo que comemos y el poder que tenemos como consumidor, aunque sea de manera individual, pero que si todos lo hacemos se puede convertir en una cosa colectiva que tenga mucho poder. Que cuando compremos fruta y verdura no veamos solo el precio sino que miremos de donde viene y si hay detrás un agricultor pequeño o una gran empresa", ha aseverado.

"CADA VEZ MÁS DIFÍCIL SOBREVIVIR"

Y, en este punto, ha añadido: "Porque así estamos cambiando poco a poco ese sistema donde los productos están cada vez más en manos de grandes empresas y los agricultores tienen cada vez más difícil poder sobrevivir de lo que producen y para nuestra sociedad es un peligro". "Ojalá mueva conciencias", ha remarcado.

Asimismo, la directora ha asegurado que tenía claro que quería que el tono del documental fuera "desenfadado" y que escapara del tipo de narrativa "más convencional" ligada a este tipo de producción ya que considera que con un tono "más divertido" el mensaje puede llegar "mucho mejor".

"Aunque tenga esas capas que son de denuncia y más dramáticas, quería que fuera con ese tono de humor y yo creo que el personaje y el contexto me daba el espacio para hacer ese tipo de narrativa", ha remarcado.

'Domingo Domingo' ha tenido un extenso recorrido por festivales de todo el mundo que tuvo su punto de partida en el Thessaloniki International Film Festival de Grecia donde fue la 'premiere' y, según cuenta la directora, el mensaje que querían transmitir con la cinta se ha entendido "muy bien" en todos los sitios que han visitado.

"Me provocaba mucha inquietud porque no sabía si el humor se iba a entender y ha sido bonito comprobar que sí que funcionaban los puntos donde a mí me hace gracia y también ver que ese mensaje que queríamos transmitir a otros contextos alejados al nuestro llegaba", ha señalado.

En esta línea, la directora ha incidido en que en "todos" los sitios por los que la película ha viajado, han encontrado testimonios de personas atravesadas por los mismos conflictos que el protagonista muestra y que conectaban con la historia a pesar de que procedieran de un contexto cultural diferente.

Por ello, afirma que esta circunstancia les ha hecho darse cuenta de que "las cosas importantes son universales". "Todas las culturas del mundo comparten cosas que les hacen ser iguales pero al final no somos tan diferentes. Somos muy diferentes aparentemente pero en el fondo no tanto", ha apostillado.