¿Qué Leen Los Políticos Valencianos? Descubre Sus Recomendaciones Para El Día Del Libro - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Día del Libro es un gran pretexto para elaborar listas de recomendaciones de obras que inviten a conocer nuevos títulos o a redescubrir a aquellos que dejan huella. Políticos de la Comunitat Valenciana han respondido a la invitación de Europa Press para compartir, aprovechando esta importante cita del calendario cultural, sus lecturas preferidas.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se decanta, en primer lugar, por un reciente clásico valenciano y en valenciano como es 'Noruega' (Drassana), de Rafa Lahuerta. Otra de sus apuestas es 'La intriga del funeral inconveniente', de Eduardo Mendoza, que se puede encontrar en Seix Barral.

Por su parte, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tiene dos propuestas: 'Ena' (La Esfera de los libros), donde Pilar Eyre narra la historia de Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII, y 'A prueba de fuego' (Espasa), un relato en el que de Javier Moro evoca la aventura americana de Rafael Guastavino, 'el arquitecto valenciano de Nueva York'.

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, sugiere adentrarse en la novela gráfica de la mano de Paco Roca y 'Los surcos del azar' (Astiberri), donde la memoria democrática es la protagonista y se reconstruye la historia de La Nueve durante la Segunda Guerra Mundial. La titular de Innovación adquirió esta obra en su reciente visita a la feria del libro de Geldo (Castellón), apunta a Europa Press.

La también secretaria general del PSPV recuerda también a Josep Piera, el gran poeta valenciano fallecido hace unos días y anima a disfrutar con su Antología, en la Institució Alfons el Magnànim. "Siempre es una oportunidad para recomendar poesía valenciana y más si hablamos de uno de los referentes de nuestra cultura y defensor de nuestra. Su legado permanecerá siempre", asevera. Finalmente, Morant prescribe 'Órbitas' (Sine Qua Non), de Sara García, una novela en la que la astronauta española comparte en primera persona su experiencia.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, comenta a Europa Press que siempre tiene "dos libros en paralelo, uno más ligero y otro más complejo". Los últimos que ha leído son 'La Biblia de barro' (Plaza&Janés), de Julia Navarro, y 'Utopía', de Tomás Moro.

Otros parlamentarios revelan igualmente sus libros de cabecera. Alejo Font de Mora, portavoz de cultura del Grupo Popular en el parlamento autonómico destaca 'El año que nevó en Valencia' (Anagrama), de Rafael Chirbes, ilustrado por Paula Bonet, que define como "una obra de arte encuadernada: Bonet recoge la prosa de Chirbes y le da forma y color de manera magistral". Añade 'Los tres Mundos', de Santiago Posteguillo, en Edicions B, que "nos traslada al final de la república romana, época convulsa de la que deberíamos haber aprendido para no repetir errores", expone.

"VIDA Y POLÍTICA"

Su compañero de bancada, el síndic 'popular', Nando Pastor, elige el género tema político y sugiere 'El arte de gobernar' (Almuzara), de Mariano Rajoy. "Es un libro interesante, muy en la línea de Mariano Rajoy: pausado, irónico por momentos y con una mirada muy particular sobre la vida y la política. Contrasta mucho con la política actual. Una mirada directa de Mariano Rajoy sobre el ejercicio del poder, contada en primera persona", manifiesta.

El portavoz socialista de Cultura, José Chulvi, opta por tres títulos de autores valencianos: 'La promesa dels divendres' (Drassana), el relato autobiográfico de Rafa Lahuerta centrado en su adolescencia en los años 80, "un viaje de retorno a una época vivida intensamente muy recomendable para los que somos de su generación"; 'Presentes' (Alfaguara), de Paco Cerdà, "uno de esos libros que te marcan, emocionan y te hacen entender mejor una de las épocas más oscuras de nuestra historia", y 'Estiu' (Drassana), de Josep Vicent Miralles, "vértigo puro en paisajes y personajes ficticios pero totalmente reconocibles para cualquiera que viva en un municipio de costa".

Y desde Compromís, su portavoz en Les Corts, Joan Baldoví, explica que se ha releído un libro que le "encanta", 'Veus, la mar' (Grup 62), de Víctor Labrado. Ahora, comenzará la exitosa 'La península de las casas vacías' (Siruela), de David Uclés, y tiene "muchas ganas" de leer a Irene Klein, por lo que la ha apuntado como adquisición para la próxima Fira del Llibre de València.

Su compañera en la coalición y portavoz de Cultura en Les Corts, Verònica Ruiz, ha terminado hace poco 'La Bestia', de Carmen Mola, Premi Planeta 2021, y ultima 'Maus' (Reservoir Books), d'Art Spiegelman. De entre los muchos que aún la esperan en su "pila de libros por leer" enumera los siguientes: 'Venim de Lluny' (Sembra Llibres), d'Andrea Aguilar, Carme Bernat, Gemma Martínez y Laura Bellver; 'Memòria de l'oblit. La repressió franquista a la Safor' (CEIC Alfons El Vell), de Eva Máñez; y 'Cómo mueren las democracias' (Ariel), de Levitsky, Ziblatt y Deza.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aconseja este trío: 'La innombrable' (Destino), de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo; 'Antes todo esto era ciudad' (Debate), de Pedro Bravo; y 'Plomo' (Plaza&Janes), de José Luis Sastre.

"GRAN TALENTO"

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, promociona los autores de su demarcación y recomiendo la producción de Eloy Moreno, distinguido con el Mérito de las Artes en el Día de la Provincia 2025. "Su trayectoria profesional habla por sí sola acerca del gran talento del escritor castellonense y, si tuviera que recomendar uno de sus libros, ese es 'Invisible' (Nube de Tinta)", comenta la máxima responsable de la corporación provincial.

Y la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, asegura que su escritor favorito es Juan Gómez Jurado. De él recomienda 'Reina roja', en Ediciones B, y el resto de libros de este universo.