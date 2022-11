'L'empremta de Joan Fuster', una reconstrucción del impacto y proyección internacional del autor de Sueca

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de València preestrena --este jueves, 17 de noviembre, a las 20.00 horas-- el documental 'L'empremta de Joan Fuster', que reconstruye la figura del ensayista y su impacto como escritor e intelectual, así como su proyección internacional, gracias a los testimonios de voces próximas al escritor de Sueca.

El audiovisual, dirigido por Jordi Call y producido por Agustí Mezquida para València Imagina Televisió (VITV), cuenta con la colaboración de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a través del IVC, À Punt Mèdia, Televisió de Catalunya (TV3) y Televisió de les Illes Balears (IB3).

Los encargados de presentar el nuevo documental sobre el pensador valenciano en la Sala Berlanga de la Filmoteca serán la consellera Raquel Tamarit; el director general de À Punt Mèdia, Alfred Costa; y el director del documental, Jordi Call.

"En lo que queda de 2022 tenemos la concentración de actividades más importantes de celebración del Any Joan Fuster. Uno de los grandes hitos es este documental, porque creíamos que era adecuado hacer una relectura audiovisual de su pensamiento, pero también de él como persona", subraya en un comunicado la consellera de Cultura, Raquel Tamarit.

"Justo hace 15 años se produjo un documental muy completo, 'Ser Joan Fuster', dirigido por el cineasta valenciano Llorenç Soler, que nos ha dejado recientemente y a quien queremos que el preestreno del nuevo documental sirva también de homenaje a su contribución al audiovisual valenciano. El nuevo documental aborda a nuestro pensador desde ópticas que no se habían tocado todavía, como su influencia internacional o partes de su vida sobre las cuales nadie había hablado todavía. Creo que el resultado enriquece y suma, y por eso invitamos a la sociedad valenciana a que lo vea", ha añadido Tamarit.

Por su parte, el director de À Punt Mèdia, Alfred Costa, ha declarado que el documental "es una mirada polifacética sobre un intelectual de gran impacto social".

"Precisamente por eso --continúa-- nos hemos fijado sobre todo en la impronta de su vastísima obra, tanto en su tiempo como en las generaciones de jóvenes que no lo conocieron".

El director general ha concluido que "el resultado es una aproximación rica y llena de matices muy sugerentes para el espectador del presente".

Tanto la producción como la presentación del documental en la Filmoteca de València se enmarcan dentro de las actividades conmemorativas del centenario del nacimiento de Joan Fuster organizadas por Cultura de la Generalitat.

Con guion de Maria Sales y Jordi Call, y la coordinación de contenidos de los periodistas Toni Mollà y Josep Ramon Lluch, el documental cuenta con las intervenciones de amigos artistas y escritores de Joan Fuster, y especialistas en su obra como Lluís Llach, Raimon, Joaquim Bosch, Artur Heras, Àngels Gregori, Francesc Bayarri, Jaume Pérez Muntaner, Vicent Sanchis, Vicent Pitarch, Eliseu Climent, Antoni Serra y Antonina Canyelles.

Entre los especialistas internacionales, destacan las intervenciones de los filólogos Thomas Harrington, Dominic Keown y la italiana Veronica Orazi. Dentro de la nueva generación de creadores que intervienen, figuran Aina Monferrer, Pau Alabajos, Saray Cerro y Alba Fluixà.

"UN REGALO"

Jordi Call señala que este proyecto "ha sido un regalo". "Un regalo que me cayó del cielo cuando Agustí Mezquida me llamó para dirigir este documental. Para mí fue una sorpresa porque sabía poco de Joan Fuster. O sea, que me acerqué sin apriorismos ni prejuicios. Quizás desde la misma posición que se acercan muchas personas que no lo conocen y sabrán de él a partir de este documental", asevera.

"Ha sido sobre todo un proceso de descubrimiento. Después de visionar horas y horas de material de archivo y escucharlo en unas cuantas entrevistas, ahora puedo decir que conozco algo mejor a Joan. Y lo he acabado queriendo. Por muchas cosas que ya están dichas: era inteligente, divertido, escéptico, comprometido, con una capacidad de trabajo sobrenatural... Pero también era frágil. Y tuvo que vivir momentos de duda, de decepción, de contradicciones... Y esto todavía lo hace más interesante", concluye Call.