'Les ànimes desperten amb sabor valencià', lema de la campaña para animar el consumo de dulces por Todos los Santos

Dulces de Todos los Santos - GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del mes de noviembre, el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia lanza, con la colaboración de la Diputación de Valencia, una nueva edición de la campaña de Todos los Santos, una propuesta que "reivindica el valor de la repostería tradicional valenciana en una de las fechas más arraigadas del calendario".

Bajo el lema 'Per Tot Sants, les ànimes desperten amb sabor valencià', los hornos y pastelerías valencianos preparan ya una amplia gama de dulces típicos, como huesos de santo, buñuelos o panellets, junto a nuevas creaciones que reflejan la capacidad del sector para innovar y conectar con los gustos del consumidor actual.

El objetivo de esta iniciativa, recuerda el gremio, es recordar la importancia cultural y gastronómica de las elaboraciones artesanas que forman parte de la identidad valenciana, poniendo de relieve el esfuerzo de los panaderos y pasteleros por mantener vivas las recetas tradicionales.

Como explica el presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, Juanjo Rausell, "detrás de cada producto hay muchas horas de oficio, esfuerzo y pasión".

"Nuestro objetivo --prosigue-- es que la gente redescubra el valor de lo nuestro, esos sabores que forman parte de nuestra historia y que siguen teniendo un lugar especial en las mesas de hoy".

La campaña de Todos los Santos también pretende fomentar el consumo de productos artesanos y de proximidad, impulsando la economía local y fortaleciendo el vínculo entre los establecimientos y la ciudadanía.

ESCAPARATES Y REDES SOCIALES

A través de sus escaparates y redes sociales, las panaderías y pastelerías agremiadas invitan, tanto a los residentes de la región como a turistas que visitan la Comunitat en estas fechas, a disfrutar de estas fechas desde la tradición, la sostenibilidad y el gusto por lo auténtico y artesanal.

"Comprando estos productos artesanos en tu horno de barrio estás contribuyendo a fortalecer el consumo de productos proximidad, respaldando a los pequeños obradores que mantienen viva la gastronomía valenciana con ingredientes naturales, elaboración diaria y una dedicación que se transmite en cada elaboración", subraya Juanjo Rausell.