Les Arts clausura su ciclo de música barroca con Les Épopées y la mezzosoprano Eva Zaïcik. - GVA

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía recibe este jueves, 28 de mayo, a Les Épopées junto a la mezzosoprano Eva Zaïcik que, con el programa 'Lamenti', clausuran la presente edición de 'Les Arts és Barroc i Música Antiga' en el Teatre Martín i Soler a las 19.30 horas.

Fundado en 2018 por el director y clavecinista francés Stéphane Fuget, Les Épopées se ha convertido en uno de los mejores conjuntos barrocos del panorama internacional, reconocido por su "rigor histórico y creatividad, así como por la expresividad y la teatralidad de sus interpretaciones", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En su primera visita a Les Arts, Les Épopées actuarán acompañados de la mezzosoprano Eva Zaïcik, una de las voces con "más proyección" en la actualidad. Aclamada tanto por sus incursiones en el barroco francés e italiano como por sus trabajos en el repertorio romántico, la prensa especializada destaca "la belleza de su voz, su sensibilidad, así como la riqueza de su timbre y entrega en el escenario".

Bajo el epígrafe de 'Lamenti', Stéphane Fuget propone una velada dedicada a esta composición musical, el lamento, que gozó de gran popularidad en el siglo XVII y aparece en numerosas óperas de la época.

El programa incluye algunas de las piezas "más celebradas", con fragmentos de 'Il Xerse y Giasone', de Francesco Cavalli, o el conocido 'Lamento d'Arianna' de Claudio Monteverdi.