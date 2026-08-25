Les Arts se convierte en escenario de referencia para grandes divas del panorama lírico en su temporada 26-27

Archivo - Cecilia Bartoli & Lang Lang - MARCO BORRELLI - Archivo

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València se convierte en su temporada 2026-2027 en el escenario de referencia para las grandes divas del circuito internacional dentro del panorama lírico con la presencia "de las voces más carismáticas y aclamadas del momento en cada uno de los repertorios y propuestas de la programación", según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Así, ha destacado que "por primera vez, Les Arts reúne una nómina de intérpretes de este calibre en los repartos de ópera y zarzuela, así como en las principales citas del nuevo curso".

En esta nueva temporada, pasarán por este recinto cultural "Lise Davidsen, la gran heroína wagneriana; la reina del Barroco, Cecilia Bartoli, y la prima donna del bel canto, Lisette Oropesa". Además, se contarán con "el icono del verismo, Ermonela Jaho; la heredera de la escuela italiana, Eleonora Buratto; la mozartiana, Angela Brower; dos de las más cotizadas Kammersängerinnen, Ricarda Merbeth y Camilla Nylund". A ellas se unirá "Sabine Devieilhe, aclamada como la sucesora de la gran Natalie Dessay".

Cecila Bartoli, acompañada por Lang Lang al piano, inaugurará 'Les Arts és Grans Veus' el 11 de noviembre y con un recorrido por cuatro siglos de música: desde Alessandro Scarlatti a Ernesto De Curtis, con canciones y arias de Händel, Schubert, Rossini, Donizetti, Bellini y Puccini, entre otros.

Un mes antes de su debut mundial como Brünnhilde en el Festival de Pascua de Salzburgo, Lise Davidsen interpretará por primera vez este papel en exclusiva ante el público de Les Arts el 4 de febrero de 2027. La soprano noruega cantará, junto con Christopher Maltmann, el tercer acto de 'Die Walküre', acompañada por la Orquestra de la Comunitat Valenciana bajo la dirección de Sir Mark Elder.

Lisette Oropesa regresará a Les Arts con obras de Bellini, Donizetti, Meyerbeer y Rossini junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el foso el 11 de marzo de 2027. La soprano estadounidense de origen cubano, bajo la dirección de Corrado Rovadis, propone una velada para disfrutar de su insuperable dominio del bel canto y la coloratura.

Les Arts abre su curso operístico en octubre con 'Carmen', que protagonizará Vasilisa Berzhanskaya. En la ópera de Bizet supone también participa Ruth Iniesta, que cantará por primera vez el papel de Micäela, su séptimo rol en València.

Ricarda Merbeth encarnará a Ortrud en 'Lohengrin' en el mes de diciembre. La soprano alemana da vida a la antagonista del legendario caballero y de Elsa von Brabant, que cantará otra de las voces de referencia en el repertorio, la soprano Jennifer Davis.

En 'La clemenza di Tito', que inaugurará la oferta operística en 2027, Les Arts "reúne un sólido elenco de especialistas, con voces como la de la mezzosoprano Angela Brower (Sesto), junto con la emergente Anastasia Bartoli y la española Rosalía Cid", ha señalado la administración autonómica.

Eleonora Buratto regresará en febrero para 'Simon Boccanegra', que dirigirá Sir Mark Elder con uno de los papeles más emblemáticos de su carrera, Amelia Grimaldi, hija secreta del pirata.

Les Arts reivindicará la ópera contemporánea con el estreno de 'Nixon in China', de John Adams, el 24 de abril de 2027, que también marcará el debut de Marlis Petersen, ha añadido la Generalitat.

Ermonela Jaho clausurará la temporada lírica en junio de 2027 con 'Adriana Lecovreur', su primera producción escénica en Les Arts. Camilla Nylund se reencontrará con el público de Les Arts con un recital de 'Lied' el 18 de abril de 2027.

'Les Arts és Lied' permitirá, asimismo, el debut en València de Sabine Devieilhe en el último recital del ciclo, el 3 de junio de 2027 con una selección de piezas de Mélanie Bonis, Marguerite Canal y Claude Debussy, entre otras.

ENTRADAS

Las entradas para todos los espectáculos de la temporada 2026-2027 del Palau de Les Arts Reina Sofía de València ya se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.