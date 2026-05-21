Les Arts recibe a la Compañía Antonio Ruz con 'La noche de San Juan' en sus Viernes de Danza

Archivo - La Noche de San Juan - MARÍA ALPERI - Archivo

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía recibe este viernes a la Compañía Antonio Ruz con el espectáculo 'La noche de San Juan' en el Teatre Martín i Soler a las 19.30 horas en una nueva edición de los 'Viernes de Danza'.

Antonio Ruz recupera con este trabajo un ballet inédito de 1936, con música de Roberto Gerhard, escenografía de Joan Junyer y argumento de Ventura Gassol, cuyo estreno se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil y el posterior exilio de todos los creadores que participaron en su gestación, tal como ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Fruto de un minucioso trabajo, el reconocido coreógrafo reconstruye, a partir de partituras, bocetos y materiales originales conservados durante décadas, la pieza de danza, a la que dota de estética contemporánea. Ruz también ha elaborado una nueva coreografía que reemplaza la original de Léonide Massine, de la que no se conserva ningún apunte.

"Sentí que mi misión era inspirarme en todo ese material coreo-musical y artístico para crear una obra de hoy; buscar un equilibrio coherente con las fuentes, pero con perfume y estética contemporánea", ha explicado el coreógrafo.

En 'La noche de San Juan' la acción transcurre durante la víspera y la noche más corta del año en un pueblo del Pirineo catalán, alrededor de las celebraciones del solsticio de verano, con danzas de antorchas, figuras mágicas y un final de boda al amanecer.

"Al final, la pieza no habla del evento en sí, sino del poder evocador del fuego; es una fiesta del amor. Lo que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida es el fuego, y en él he basado mi investigación para generar parte del material coreográfico con los bailarines", ha apuntado Antonio Ruz.

Al finalizar la función de 'La noche de San Juan' en el Teatre Martín i Soler, la compañía mantendrá un encuentro con el público en la misma sala.

Les Arts recuerda que las entradas para los espectáculos de 'Viernes de Danza' pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y su página web.