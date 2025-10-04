Les Arts se regala para su veinte cumpleaños una "superproducción" de 'Faust' con alma circense

El teatro valenciano abre temporada con este montaje en el que se alía con La Scala de Milán, Staatsoper de Berlín y el Real de Madrid

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València comienza a soplar las velas de su vigésimo cumpleaños con el estreno de 'Faust', una "superproducción" de alma circense para la que ha contado con la complicidad de tres de los teatros más importantes de Europa, como son La Scala de Milán, la Staatsoper Unter den Linden de Berlín y el Teatro Real de Madrid.

'Faust' se ha presentado en la noche de este viernes en la Sala Principal del coliseo valenciano, que acabó en gran parte en pie para aplaudir a este título de Charles Gounod, icono del repertorio francés con momentos como el 'aria de las joyas', 'el vals', 'el coro de los soldados' o 'el rondó del becerro', y tiene entre sus muchos alicientes al mediático director suizo Lorenzo Viotti, que se pone al frente de la brillante Orquestra de la Comunitat Valenciana para dirigir su primera ópera en España.

Otro nombre clave es el del alemán Johannes Erath, que firma la dirección de escena. La escenografía es de Heike Scheele, el vestuario de Gesine Völlm, la iluminación la firma Fabio Antoci y el vídeo, Bibi Abel.

Las cifras de esta coproducción son espectaculares: más de 200 artistas, músicos y técnicos implicados, 18 toneladas de escenografía y más de 150 piezas vestuario. Esto hace que la escena esté 'viva' en todo momento y que se produzcan, gracias a las sucesivas instalaciones y también a un hermoso y efectivo juego de luces, instantes de gran plasticidad.

El 'regista' se mueve en esta reinterpretación de la leyenda de la búsqueda de la eterna juventud en el terreno de la fantasía, le da una vuelta tuerca oscura a los tipos de la Commedia dell'Arte y a referentes religiosos y se inspira en el ambiente de las fiestas populares otorgando una relevancia especial al circo, plasmado en la presencia de diez artistas de esa disciplina y un mimo, que, como discípulos de Méphistophélès, se encargan de transformar la realidad según su voluntad.

El hálito de los personajes corre a cargo de un elenco vocal en el que figuran Ruth Iniesta, que debuta en el rol de Marguerite y que en el estreno se llevó una sonora y cariñosa ovación del público de Les Arts, al igual que el barítono italiano Alex Esposito, jaleado por su Méphistophélès, un nuevo rol de villano tras los que interpreta en 'Les Contes d'Hoffmann' o 'Anna Bolena'. El tenor peruano Iván Ayón-Rivas, que canta el papel de Faust, con el que cosechó uno de los primeros éxitos de su carrera en su presentación en La Fenice de Venecia, completa la terna principal.

Les acompañan Ekaterine Buachidze (Siebel), Florian Sempey (Valentin), Bryan Sala (Wagner) del Centre de Perfeccionament de Les Arts, y Gemma Coma-Alabert (Marthe).

"AL NIVEL DE LO QUE SE ESPERA"

Tras su estreno, 'Faust' volverá a poder verse los próximos días 5, 8, 11 y 15 de octubre. Se trata, en palabras del director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, de "una gran coproducción que se estrena en València, de gran brillantez, un gran espectáculo que permite a cantantes, coro y orquesta lucirse y que está al nivel de lo que se espera para la inauguración de la temporada".

Estas dos décadas suponen un hito para la institución cultural valenciana, que promete un "potente" ejercicio 25-26 con diez títulos de ópera entre los que hay tres nuevas producciones. Una de ellas constituye, además, su primer estreno mundial: 'Enemigo del pueblo' del valenciano Francisco Coll.