Les Arts renueva su colaboración con Cajamar como Patrocinador de la Temporada de su XX aniversario - GVA

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía comunica que Cajamar Caja Rural, la primera caja rural española y la primera cooperativa de crédito de nuestro país, consolida su apoyo al centro de artes como Patrocinador de Temporada.

El director territorial de Cajamar en Valencia, Jesús García, y el director general de Les Arts, Jorge Culla, han renovado el acuerdo por el que la entidad financiera se compromete a colaborar con el teatro de ópera valenciano para la realización de su actividad artística en 2026, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Cajamar refuerza así su posición como uno de los principales colaboradores de Les Arts en la temporada en la que la institución celebra su XX aniversario y ofrece "una ambiciosa programación" con las principales señas artísticas que han forjado su prestigio, con títulos como Salome, de Strauss; Turandot de Puccini; Eugenio Oneguin de Chaikovski, o el próximo estreno de Giulio Cesare in Egitto, de Händel. El patrocinio de Cajamar se extiende, asimismo, a la oferta operística y musical de 2026 que se enmarque dentro de la Temporada 2026-2027.

Culla ha agradecido a Cajamar su confianza en la calidad y excelencia artística de Les Arts que permitirá "continuar con la línea de crecimiento emprendida en los últimos años". El director general ha destacado, además, que la renovación del acuerdo ratifica el actual modelo de gestión que implica tanto a la sociedad civil como al tejido económico de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el director territorial de Cajamar, Jesús García, ha explicado que "en nuestra firme apuesta por el mecenazgo cultural, impulsor de desarrollo local y regional, volvemos a ser patrocinador de la temporada de esta institución musical de referencia que sitúa a València y a la Comunitat Valenciana en el mapa operístico internacional".

En este sentido, ha añadido que "este acuerdo supone respaldar y contribuir activamente a la preservación y difusión de una de las expresiones culturales más completas y universales como es la ópera, así como fomentar su accesibilidad a todos los públicos".