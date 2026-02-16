Les Arts rinde homenaje al maestro Serrano con el "disparate cómico" 'Un misterio de sainete o zarzuela la cazuela'

Un Misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela Ensayo antepiano. Palau de les Arts Reina Sofía 14 de febrero de 2026 Miguel Lorenzo - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía rinde homenaje al músico valenciano José Serrano con 'Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela', un "disparate cómico-lírico" que busca "aportar un rato de felicidad a cualquier persona".

Esta pieza, que el auditorio valenciano estrena este próximo 19 de febrero en el Teatre Martín i Soler, se ha presentado este lunes en rueda de prensa y ha contado con la presencia del director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, y del cantante lírico, actor y director de escena Enrique Viana, quien ha ideado el espectáculo.

Para el director artístico de Les Arts, este espectáculo de nueva creación, permite poner en relieve a "uno de los compositores del género más importantes", el valenciano José Serrano, nacido en Sueca y autor de obras de referencia como 'La dolorosa', 'Alma de Dios' o 'Moros y Cristianos'.

"'Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela' es un homenaje de Les Arts a José Serrano desde la escena de hoy. Un espectáculo que mira a la tradición con respeto y cariño, pero que habla el lenguaje actual, con humor, ritmo y una enorme vitalidad teatral. ¡Nadie mejor que Enrique Viana para llevar a cabo esta misión!", ha destacado Iglesias Noriega.

Además, ha subrayado el papel del Centre de Perfeccionament en este homenaje a Serrano, que protagonizan íntegramente antiguos alumnos y actuales artistas del Opera Studio de Les Arts.

"Para ellos supone un excelente ejercicio de versatilidad vocal, sentido del humor y dotes interpretativas. Para el público, la oportunidad de descubrir voces, que tendrán un papel relevante en el futuro, en un formato cercano, divertido y profundamente nuestro", ha afirmado.

"TONO DESENFADADO Y VIVAZ"

Enrique Viana firma la idea original, dramaturgia, dirección de escena y vestuario de esta nueva producción de Les Arts, con escenografía de Daniel Bianco y coreografía de Cristina Arias.

El artista madrileño, uno de los nombres ineludibles en la renovación de la zarzuela, ha hecho de la fusión entre música, humor y actualidad, una seña de identidad de sus propuestas, en las que, "con un tono desenfadado y vivaz, conecta de forma directa con el público".

"Siempre fui muy devoto de la zarzuela y de nuestra música dándole el valor que creo que tiene porque es una música que no se sabe por qué, el argumento llega al corazón del que escucha allá donde vayas", ha destacado Viana, quien ha subrayado que se han seleccionado diferentes piezas de todo el repertorio musical de José Serrano

La obra, concebida a la manera de los sainetes líricos en un acto de principios del siglo XX, reúne romanzas y números de conjunto escogidos entre los títulos menos conocidos de Serrano, "ideales para descubrir nuevos tesoros de nuestro teatro musical y para poner una nueva mirada sobre creaciones de otros tiempos", ha apuntado.

La historia transcurre en un pueblo de sabor valenciano gobernado por un consejo de "yayas analógicas", con un instituto de secundaria lleno de "tetes y tetas", y una plaza donde "todo misterio se resuelve y toda discordia acaba en juerga". Sobre este lienzo costumbrista y contemporáneo, la música de José Serrano inspira en Enrique Viana un auténtico "sainete de suspense" que combina "fantasía, humor, ironía y crítica velada".

"El espectáculo tiene los ingredientes del teatro lírico que alegró la vida de las gentes por estas nuestras tierras hace un siglo", ha asegurado el artista, que ha indicado que "luego, la fantasía, el despropósito, el humor surrealista, la trama de 'sainete de suspense', la ironía, la actualidad increíble y la crítica velada entran en un caldero y se mezclan con las melodías de las zarzuelas de antes y las letras de hoy".

"El resultado es una hora de placer, de entretenimiento, de emoción y de sonrisa cuando no de risa plena", ha explicado el director de escena.

Tras sus funciones en Les Arts, el espectáculo se adaptará para la nueva temporada del camión de 'Les Arts volant', ha avanzado el director artístico.

El Teatre Martín i Soler acoge el estreno absoluto de 'Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela' el jueves 19 de febrero, a las 19.30 horas. El espectáculo contará con dos funciones adicionales: el sábado 21 de febrero, a las 19.00 horas, y el domingo 22 de febrero, a las 18.00 horas. Las localidades tienen un precio único de 37 euros. Para más información, los interesados pueden consultar la web de Les Arts.