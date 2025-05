Les Corts condensan en un día el pleno de presupuestos y la izquierda cree que es para que Mazón no esté el día 29

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de síndics de Les Corts ha acordado condensar en un único día, el próximo miércoles, el pleno en el que se aprobarán definitivamente los presupuestos de la Generalitat para 2025 con los votos de PP y Vox, en lugar del miércoles y jueves como estaba previsto.

Una decisión que, para PSPV y Compromís, se debe a evitar que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, acuda a Les Corts en el día en el que se cumplen siete meses desde la dana, en coincidencia con la manifestación convocada por entidades sociales el próximo jueves por la tarde en el centro de València para volver a exigir su dimisión por la gestión de la catástrofe.

Compromís había solicitado que la sesión plenaria del jueves se trasladase al viernes para "ser sensibles" con la manifestación en lugar de tener "la foto de PP y Vox abrazándose" por los presupuestos. Sin embargo, la junta de síndics ha aprobado, gracias a la mayoría de PP y Vox, que el pleno se celebre únicamente el miércoles.

"SE ACABARÁ A UNA HORA PRUDENTE"

Tras la junta, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha asegurado que en la única sesión del miércoles se respetarán los tiempos de debate de todos los grupos, "siguiendo el trámite parlamentario que se da ordinariamente", ya que solo se mantienen "vivas" enmiendas de PSPV y Compromís y esto "aligera" las intervenciones. "Es factible y se acabará a una hora prudente", ha declarado, y ha augurado que la votación podría ser a las 20.30 horas "según indican los propios letrados".

Según ha apuntado, en este pleno se votan unas 14 secciones presupuestarias junto al articulado y la ley de acompañamiento, con lo que en total serán "unas 130 votaciones". "Es lo normal en cualquier ley de presupuestos, la ley más importante para cualquier cámara parlamentaria aunque algunas se nieguen a presentar sus propuestas como está recogido en la Constitución", ha subrayado.

La diputada 'popular' ha enmarcado en las "interpretaciones" de PSPV y Compromís sus críticas por el cambio de jornada, tras lo que ha vuelto a defender que Mazón ha comparecido "desde el principio" en Les Corts y "no ha faltado ni a una sola de las sesiones de control" desde la dana.

En la misma línea, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha defendido que "parece razonable" celebrar todo el pleno en un día tras consultarlo con los letrados de la cámara, al considerar que "hay tiempo más que suficiente" para debatir y "poder votar a una hora razonable, muchísimo antes que en anteriores legislaturas que acababan a las once de la noche".

"MAZÓN TIENE PÁNICO"

Entre el resto de grupos, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha criticado que "Mazón huye una vez más del parlamento" porque, a su juicio, tiene "pánico" a estar en Les Corts el 29 de mayo mientras una manifestación pide su dimisión. Además, ha destacado que "por primera vez en la historia se va a votar el presupuesto en un día" a pesar de que su grupo tiene "más de 3.000 enmiendas por debatir" en esa sesión.

Muñoz ha vuelto a denunciar "el rodillo del PP y de la extrema derecha" y el "secuestro" de Les Corts. "Lamentablemente, la democracia valenciana está a las necesidades exclusivas de Carlos Mazón. Él juega con la democracia valenciana para sus propios intereses", ha aseverado, para insistir en que "esta situación es insostenible e inaguantable".

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha lamentado que no haya prosperado su propuesta de aplazar la sesión del jueves al viernes, ya que "no hay una actividad frenética" en Les Corts como para no poder hacerlo.

También ha achacado la decisión a que "Mazón quería ahorrarse la foto de que, mientras las víctimas se están manifestando, ellos están celebrando que tienen esos presupuestos". "Estas Corts, este gobierno y estos presupuestos están hechos en función de lo que al señor Mazón le interese", ha denunciado, para advertir que "se están superando todas las líneas rojas en función de lo que le interese a Mazón".