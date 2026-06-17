Les Corts dan luz verde con los votos del PP y Vox al dictamen de la comisión de la dana, que carga contra el Gobierno

Víctimas de la dana en el pleno de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha dado luz verde definitivamente este miércoles, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSPV y Compromís, al dictamen de la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024, que apunta al Gobierno de España por su responsabilidad en la catástrofe, subraya cuestiones como la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas y la "insuficiente y deficiente" gestión y se limita a criticar la "falta de dirección" de la Generalitat al reclamar información sobre los barrancos.

La presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox), ha sido la encargada de presentar el dictamen ante el pleno, un trabajo que el PP y Vox siempre han defendido como "serio y riguroso", mientras que el PSPV y Compromís lo han definido como "el broche de barro a la infamia" de gestión de la tragedia por parte del Consell y "un insulto" a las 230 víctimas mortales de la dana y a sus familiares.

La citada comisión de investigación terminó sus trabajos a finales de mayo, un año después de su inicio. Durante ese tiempo, este foro parlamentario ha escuchado los testimonios de numerosos técnicos y expertos, representantes de la sociedad civil, víctimas y afectados por la catástrofe, así como de varios responsables de la Generalitat, pero entre ellos no el de la exconsellera Salomé Pradas ni el que fuera su secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos investigados en el procedimiento judicial abierto en el juzgado de Catarroja (Valencia). Tampoco han acudido representantes del Gobierno central, alegando no tener obligación legal para hacerlo.

La mayoría que suman el PP y Vox también ha rechazado los votos particulares presentados por el PSPV y por Compromís. El debate ha contado con la presencia de representantes de las principales asociaciones de víctimas de la riada, que han seguido la sesión desde la tribuna del público invitadas por estas dos últimas formaciones.

Durante el debate, por parte del PP, Nando Pastor ha defendido que la comisión de investigación se cierra después de haber tenido en cuenta todas las opiniones de los comparecientes. "Puede gustarles más o menos, pero es el resultado del trabajo de esta cámara", ha subrayado a PSPV y Compromís.

El portavoz 'popular' ha acusado a la izquierda de querer "una comisión de acusación" y no de investigación para "confirmar un relato" en contra del Consell. "Llegan con la sentencia escrita", ha reprochado, y ha criticado que los ministros y representantes estatales como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no hayan querido comparecer.

Además, dirigiéndose a Compromís, ha denunciado que este grupo "no ha preguntado un dictamen particular, sino el borrador de una acusación particular". "Hay que tener vergüenza", ha dicho.

Desde Vox, José Mª Llanos ha calificado de "criminal" la responsabilidad del Gobierno de España en la dana, al que ha acusado de negar la ayuda a los valencianos y lo ha calificado de "abandono y traición". "Y los parásitos de Compromís, calladitos", ha espetado a los representantes de la coalición, mientras que a los del PSPV les ha advertido: "No pueden hablar de democracia, dignidad ni verdad".

Con ello, ha considerado que los votos particulares del PSPV y Compromís "no merecen más que un absoluto desprecio" y ha responsabilizado a la izquierda de "instrumentalizar" la dana y de montar "este paripé" para "aprovechar el dolor" de las víctimas: "¿Si no explotan la riada, qué les queda? Lo que son ustedes, la nada". Además, ha rechazado también entrar en la "tragicomedia" del PSPV y les ha avisado: "No les conviene que se convoquen elecciones".

"COMISIÓN DE EXCULPACIÓN"

Sin embargo, desde el PSPV, Alicia Andújar ha pedido "no olvidar" que estamos hablando de una tragedia con 230 fallecidos y ha acusado a PP y a Vox de utilizar su mayoría parlamentaria para utilizar la comisión como "coartada política para encubrir a Carlos Mazón y a su Consell".

"Han convertido una comisión de investigación en una comisión de exculpación, un patrón de conducta que ya conocemos", ha dicho en alusión a la primera comisión en Les Corts sobre el accidente de Metrovalencia de 2006 que provocó 43 fallecidos y del que el próximo 3 de julio se cumplen 20 años.

Pero ha subrayado a PP y a Vox que "ningún dictamen ilegal puede modificar una verdad esencial: que el 29 de octubre, Mazón y su Consell no protegieron a la población". "La historia recordará esta comisión como una de las páginas más oscuras de estas Corts", ha aseverado, y ha acusado a los 'populares' de demostrar así ser "expertos en corrupción política y moral".

APLAUSO A LAS VÍCTIMAS

Finalmente, la diputada socialista se ha dirigido a los familiares de víctimas asistentes al pleno para reconocerles u "ejemplo de dignidad" y "su esfuerzo en la búsqueda de la verdad y de la justicia". Estas palabras han puesto en pie a todos los diputados de PSPV y Compromís para dedicar un largo aplauso a las víctimas, que han agradecido el gesto desde la tribuna superior de invitados. Una de ellas ha levantado un cartel el que estaba escrita la cifra de 230.

Y por parte de Compromís, Isaura Navarro ha criticado que esta no ha sido "una comisión de verdad", algo que las víctimas "saben perfectamente", y ha acusado al PP y Vox de "esconder toda la documentación" y de no haber permitido "las comparecencias necesarias y lógicas", lo que ha imposibilitado realizar un dictamen. También ha censurado el "relato prefabricado" del PP y Vox en la comisión.

Ante esta situación, ha garantizado que desde la coalición no van a "tolerar el olvido" sobre el día 29 de octubre de 2024 y ha prometido impulsar una nueva comisión cuando ganen las elecciones "para que se sepa toda la verdad". "Merecemos saber todo lo que ocurrió", ha defendido, al tiempo que ha calificado de "muy lamentable" la actuación del PP y Vox: "Nunca han querido saber la verdad". Además, ha reprochado a ambas formaciones que no hayan "parado de esconder la realidad" y de proteger a los responsables de la tragedia: "Son peligrosos para la democracia".