Les Corts rechazan instar al Consell a aceptar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves con los votos del PP y Vox la toma en consideración de una proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia del PSPV para instar al Consell a que acepte el nuevo modelo de financiación autonómica que ha planteado el Gobierno de España, con el que la Comunitat Valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones de euros.

En la iniciativa, los socialistas proponen instar a los representantes de todos los partidos a secundar y votar a favor de la propuesta del Ejecutivo central de un nuevo modelo "que es justo para el conjunto de las comunidades autónomas y para la Comunitat Valenciana" al "reducir drásticamente la actual brecha en financiación por habitante para financiar los mismos servicios personales, reforzar el Estado del bienestar, la cohesión territorial y la igualdad de los españoles, residan donde residan".

También emplazan a la Generalitat a destinar los recursos que se incorporarán a través del nuevo sistema de financiación a "blindar, mejorar y reforzar" el Estado de bienestar, "evitando cualquier tentativa de derivar estos fondos a rebajas fiscales para el 1% más rico o para impulsar las políticas privatizadoras de los servicios públicos, que profundizan en la desigualdad y debilitan la prestación de los servicios para todos los ciudadanos".

Compromís ha presentado una enmienda --que ha sido aceptada por el PSPV-- porque entiende que en esta iniciativa, que llega "muchos años tarde", según ha reconocido la diputada Aitana Mas, "faltan dos cosas que todos hemos defendido" en los últimos años desde la Comunitat Valenciana: la condonación total de la deuda y que el Gobierno se comprometa a impulsar un fondo de nivelación hasta que el nuevo sistema se implemente de manera definitiva. Y ha confiado en que el PP esté "a la altura de las circunstancias" y la apoye porque "también lo ha reclamado": "No somos ciudadanos de segunda".

Desde el PP, en declaraciones a los medios en los pasillos, el síndic 'popular', Nando Pastor, ha avanzado el voto en contra de su grupo al "dudar" de que Compromís y PSPV lleven a Madrid la reclamación del fondo de nivelación: "No nos lo creemos".

Dicho esto, ha insistido en que a los 'populares' valencianos no les "gusta" que la propuesta del Gobierno de España no sea "técnica" sino "política" al estar "diseñada y concebida" por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "de la mano" del líder de ERC, Oriol Junqueras. "Es un ofensa a los ciudadanos del resto de España y especialmente a los valencianos", ha subrayado.

Además, ha argumentado que el PPCV no va a "renunciar" a su ADN de bajar los impuestos y a otras cuestiones "que sí que afectan de verdad al bolsillo y a los problemas cotidianos de los valencianos" y ha replicado que la propuesta del Gobierno recoge una subida.

Otro punto que aleja este acuerdo, ha indicado, es la excepcionalidad dana, dado que la Comunitat tiene una "factura importantísima" a consecuencia de la reconstrucción, que se ha afrontado "a pulmón" por parte del Consell y sin "un euro" del Gobierno. Por tanto, ha considerado "inasumible" el nuevo modelo para "cualquiera que tenga dos dedos de conocimiento".

EL PSPV PONDRÁ "TODAS LAS FACILIDADES"

Por parte del PSPV, su síndic, José Muñoz, ha explicado que su grupo está dispuesto a “hablar de todo” para permitir la reforma de la financiación, incluyendo la condonación de la deuda y un fondo de nivelación, y por eso apoyan la enmienda presentada por Compromís al respecto.

“El Partido Socialista pondrá todas las facilidades para que el Partido Popular también esté en el acuerdo”, ha subrayado, y ha exigido al ‘president’ Juanfran Pérez Llorca que negocie el modelo con el presidente Pedro Sánchez en lugar de ser “delegado de Génova”.

Preguntado por el cambio de postura del PSPV respecto al modelo de financiación, Muñoz ha afirmado que la propuesta del Gobierno es “tan buena” que no quieren poner “ningún obstáculo” para que haya diálogo.

Joan Baldoví (Compromís) ha indicado que su grupo vota a favor de la propuesta socialista por haberse incorporado su enmienda para incluir la condonación de la deuda y el fondo de nivelación.

Cuestionado por si la propuesta es similar al planteamiento del PP, Baldoví ha replicado que “aparecen los tres pilares en los que ha habido acuerdo en esta comunidad durante tanto tiempo y ahora lamentablemente se ha roto”.

En cambio, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha reiterado que su partido está en contra de “parches” en materia de financiación y que lo que quieren es un nuevo sistema para toda España, en lugar de perpetuar “un modelo fallido que amplifica los privilegios de algunas comunidades”.

INVERSIONES FERROVIARIAS

Por otro lado, el pleno sí que ha aprobado con el apoyo de PP, Vox y Compromís una PNL de esta primera formación de tramitación especial de urgencia sobre la mejora, el mantenimiento y el incremento de las inversiones ferroviarias en la región. El PSPV se ha quedado solo con su rechazo a la propuesta.

La iniciativa, el PP solicita que el Consell inste al Gobierno a incrementar de manera "urgente y sostenida" la inversión ferroviaria, "garantizando que las cantidades presupuestadas se traduzcan en una ejecución real y efectiva", así como a reforzar el mantenimiento preventivo de la red ferroviaria, tanto en la red de Cercanías como en las líneas de alta velocidad, con el objetivo de garantizar "la seguridad, la fiabilidad y la calidad del servicio".

Asimismo, reclama ejecutar "sin más dilaciones" el soterramiento de las vías por Alfafar y Benetússer como actuación "prioritaria" en materia de seguridad ferroviaria y protección de las personas, además de impulsar la ampliación, modernización y mejora integral de la línea C-3 y de exigir a Adif la presentación de un calendario "público, detallado y vinculante" de todas las actuaciones pendientes en la Comunitat Valenciana, y más coordinación con la Generalitat y los ayuntamientos afectados.

Sin embargo, durante el debate, el socialista Ramón Abad ha afeado al PP que plantee esta iniciativa tras su gestión "negligente" de la dana que dejó 230 fallecidos y de llamar "interesadas" a sus víctimas: "Antes de mirar en casa ajena, miren lo que tienen en la suya". Además, ha acusado a los 'populares' de aprovechar el dolor del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para presentar una iniciativa en la que obvian las inversiones del Gobierno de España en modernización de la red de la Comunitat Valenciana desde que Pedro Sánchez es presidente. "La realidad es muy tozuda", ha expresado.

. En declaraciones a los medios, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha justificado el rechazo de su grupo a la propuesta del PP porque considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado la inversión ferroviaria en la Comunitat respecto a etapas anteriores, aunque ha admitido que “los servicios son siempre mejorables” y también el nivel de ejecución. Además, ha reprochado a los ‘populares’ que pidan esto “mientras tienen Ferrocarrils de la Generalitat en condiciones cada vez peores”.

Por contra, Joan Baldoví (Compromís) ha sostenido que es “razonable” la iniciativa del PP, al considerar que es necesaria una mayor inversión ferroviaria por parte del Estado ante la situación actual de servicios como Cercanías en la Comunitat Valenciana.