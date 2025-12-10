Les Corts votarán la próxima semana la reforma del reglamento de la cámara impulsada por el PP y Vox

Archivo - Corts Valencianes, durante un pleno - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Les Corts Valencianes votarán la próxima semana la propuesta de reforma del reglamento de la cámara autonómica impulsada por el PP y Vox, que se tramitará por lectura única. El pleno, que será probablemente el último del año, se celebrará los días 17, 18 y 19 de diciembre e incluirá las comparecencias de todos los consellers para exponer sus líneas de trabajo tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca.

En el orden del día también figura el debate del proyecto de ley reguladora del acceso al entorno de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia, el de creación del Ilustre Colegio de Economistas de València y el de disolución del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de la Comunitat Valenciana.

Además, el pleno procederá a la votación y elección --mediante urna-- de los miembros del Consejo de Transparencia y del Consejo Rector de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria.

El PP y Vox presentaron en octubre una proposición de ley conjunta para modificar el Reglamento de Les Corts, en la que plantean dejar de utilizar el lenguaje inclusivo de las publicaciones de la cámara autonómica --apuestan por limitarse a "lo recomendado por la Real Academia de Lengua Española (RAE)"-- y eliminar cuatro comisiones parlamentarias: LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.

((Seguirá ampliación))