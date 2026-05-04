'Les Geperudetes' llenan las pastelerías y hornos de sabor y simbolismo con motivo de la Virgen de los Desamparados

Imagen del dulce les Geperudetes - GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, con la colaboración del Ayuntamiento de València, promueve la sexta edición de la campaña 'Les Geperudetes', una iniciativa que vuelve a llenar los hornos valencianos de sabor y simbolismo con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados, y cuya festividad se celebra el próximo domingo, 10 de mayo.

A pocos días de la celebración en honor a la patrona de Valencia, los establecimientos agremiados recuperan este dulce característico que, año tras año, ha ido ganando protagonismo en las mesas valencianas.

'Les Geperudetes' destacan por su forma redonda y su textura esponjosa, resultado de una elaboración cuidada a base de calabaza y almendra, ingredientes profundamente arraigados en la tradición repostera local. Su acabado con azúcar glas y la silueta de la Virgen en el centro las convierte en una pieza reconocible y cargada de significado, según ha explicado el gremio en un comunicado.

Además, como elemento diferenciador de la campaña, el Gremio ha desarrollado un 'packaging' exclusivo diseñado específicamente para esta iniciativa, que refuerza la identidad del producto y lo convierte también en un detalle especial vinculado a la festividad.

Con esta iniciativa, el Gremio busca reforzar el vínculo entre este producto artesanal y una de las celebraciones más importantes de la ciudad, invitando tanto a vecinos como a visitantes a incorporar este dulce a los actos festivos. Además, supone un impulso para el sector artesanal, poniendo en valor el trabajo diario de los hornos tradicionales y reivindicando la calidad de los productos elaborados en ellos.

"LA ARTESANÍA TIENE UN VALOR INCALCULABLE"

El presidente del Gremio, Juanjo Rausell, ha destacado la evolución de esta iniciativa y ha subrayado que "cada edición reafirma que la artesanía tiene un valor incalculable".

"Les Geperudetes nacen del trabajo artesanal, del cuidado por el detalle y del respeto por los ingredientes de calidad y de proximidad. Detrás de cada Geperudeta hay horas de oficio, conocimiento transmitido de generación en generación y una forma de trabajar que no entiende de prisas. Apostar por este dulce es también apoyar a quienes mantienen viva la panadería y pastelería artesanal valenciana", ha explicado.

Durante los días previos a la festividad, numerosos hornos y pastelerías valencianas ofrecerán este producto, invitando a redescubrir una receta que combina sencillez, tradición y sentimiento. Con esta sexta edición, la campaña continúa creciendo y afianzándose como una cita imprescindible dentro del calendario festivo valenciano.