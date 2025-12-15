Les Veus de la Memòria ofrece este jueves un concierto navideño gratuito

Archivo - Una mujer dirige al coro ‘Les Veus de la Memòria’ en un concierto navideño en el Palau del Temple, a 19 de diciembre de 2022 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV) invita a celebrar la Navidad con un concierto gratuito que ofrecerá el coro Les Veus de la Memòria, integrado por personas con alzhéimer, en colaboración con la Coral de la Escuela de Música Nuestra Señora de Fátima.

El recital se celebrará el próximo jueves 18 en la iglesia de San Esteban de València (plaza de Sant Esteve 2) a las 17.30 horas. Se trata de un evento abierto al público, al que podrán acceder todas las personas que estén interesadas, hasta completar aforo.

Les Veus de la Memòria es el primer y único coro de España formado por enfermos de alzhéimer y otras demencias. Surgió en febrero de 2010 a iniciativa de una estudiante que realizaba sus prácticas en AFAV, en colaboración con el terapeuta musical del centro.

Todo comenzó como una actividad más, con el fin de conseguir que los usuarios recordaran alguna canción de su pasado y fueran capaces de cantarla al unísono. Al comprobar los grandes avances y la facilidad con la que iban aprendiendo, se plantearon retos más complejos como enseñarles canciones nuevas (en inglés) o cantar a dos voces.

El coro está integrado por unas 40 personas, de entre 56 y 93 años, y diez voces en sombra (voluntarias que dan apoyo). La dirección es compartida por la musicoterapeuta de AFAV, Soledad Corachán, y el músico Raúl Sánchez.

Ya han realizado 75 conciertos en auditorios como el Palau de la Música de València, el Teatro de la Latina de Madrid o el Palau de les Arts, en colaboración con otras corales y artistas. También han grabado un disco, 'Desorden en el desván', en el que colaboraron una decena de grupos y cantantes consagrados.