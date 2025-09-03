El Levante UD culmina el regreso de su fundador José Ballester Gozalvo, 55 años después de morir en el exilio en Francia

Acto de exhumación de los restos de Ballester y Molins en el Cementerio de Villiers-Adam - LEVANTE UD

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha dado un "paso histórico" en la recuperación de su memoria fundacional ya que esta semana una delegación del club ha viajado a Villiers-Adam, localidad francesa cercana a París, para exhumar los restos de José Ballester Gozalvo, fundador en 1909 del Levante FC, y su esposa, Teresa Molins Gausach, fallecidos en el exilio. El traslado de sus restos a València cumple con el "deseo" expresado por Ballester de regresar algún día a su Cabanyal natal, y lo hace ahora, 55 años después de su muerte.

De esta forma, se cierra "un capítulo de la historia del club que llevaba más de medio siglo esperando ser escrito", señala en un comunicado el Levante UD, que envió a Villiers-Adam una expedición compuesta por el historiador Felip Bens; los profesores Paco Santamans e Irene Alcolea del IES José Ballester Gozalvo; la directora de Comunicación y Relaciones Externas del club, Puri Naya; el historiador José Ricardo March o representantes de la Delegación de Peñas como Ramón Escolano y Vicente Garriga.

La recuperación de los restos de José Ballester y Teresa Molins ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Diputació de València a la Fundación 'Cent Anys' del Levante UD, que el club ha impulsado.

José Ballester Gozalvo fue una figura "clave" en la historia del fútbol valenciano, además de pedagogo, escritor, abogado y político "comprometido". Vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde también falleció.

Ahora, sus restos descansarán "junto al Mediterráneo que los vio nacer y junto al club que él contribuyó a fundar, siempre con valores de cultura, justicia social y compromiso", señala el club. Ballester fue fundador del Levante FC que más tarde se fusionó con el Gimnástico FC que creó Amador Sanchis y dio lugar a lo que hoy es Levante UD.

LUGARES "CLAVE"

La expedición realizó el domingo un recorrido por los lugares "clave" de la vida de Ballester y Molins en París. Guiados por los apuntes de los historiadores y por la ruta diseñada por Santamans y Alcolea, visitaron espacios "emblemáticos" como la Gran Logia de Francia, la Ópera Garnier, la Editorial Quillet -donde Ballester trabajó durante su exilio-, el Ateneo Iberoamericano, la Asamblea Nacional Francesa, donde fue director de la sección española de la biblioteca, y su antigua residencia.

Durante el recorrido, se interpretaron varias piezas del coro Tereseta, creado por los docentes del IES José Ballester Gozalvo, instituto que lleva el nombre del fundador, para aportar una "dimensión emocional y cultural" al homenaje.

La delegación se trasladó el lunes al Ayuntamiento de Villiers-Adam donde lucía una senyera valenciana en su fachada y donde fueron recibidos por el alcalde Bruno Mace y la diputada Ayda Hadizadeh, representante del Valle del Oise en la Asamblea Nacional Francesa.

Naya les entregó una camiseta del primer equipo del Levante UD con el nombre de Villiers-Adam en el dorsal y Felip Bens les obsequió con un ejemplar de 'En el destierro', obra de José Ballester (publicada en Montpellier en 1945) y reeditada por Llibres de la Drassana en 2021. Posteriormente, se dirigieron al cementerio local, donde descubrieron una placa conmemorativa instalada en la entrada, que recuerda que allí reposaron los restos del matrimonio desde 1970.

ACTO "PROFUNDAMENTE SIMBÓLICO"

El acto de exhumación fue "profundamente simbólico": se sustituyeron las dos banderas originales que acompañaban la sepultura por nuevas enseñas y se recuperó el saco de tierra del Cabanyal con el que fueron enterrados. Felip Bens pronunció unas palabras de homenaje, mientras los dos docentes interpretaron una pieza del coro Tereseta. También se depositó una rosa sobre la tumba de Aristide Quillet (1880-1955), en reconocimiento" a quienes ofrecieron protección y trabajo a Ballester durante su exilio".

Ayda Hadizadeh invitó a la delegación a visitar la Asamblea Nacional Francesa, donde Ballester desempeñó un "papel destacado" como director de la sección española de la biblioteca. Tras la visita, la expedición regresó a València con los restos del matrimonio.

HOMENAJE EN EL CIUTAT DE VALÈNCIA

El próximo sábado 6 de septiembre, el Estadi Ciutat de València acogerá el acto de homenaje con la instalación de una capilla ardiente en la Llotja VIP L'Alqueria, de 11.00 a 13.00 horas. A las 12.00 horas se celebrará un acto institucional abierto al público, con la participación de autoridades, representantes del mundo cultural y deportivo, familiares y aficionados. Por la tarde, el entierro tendrá lugar en la intimidad, en el cementerio del Cabanyal, donde Ballester y Molins descansarán junto a los padres de él, Vicente Ballester y Enriqueta Gozalvo.