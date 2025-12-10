La leyenda del Titanic y Frida Kahlo Beyond the Icon, protagonistas de la programación de Bombas Gens para 2026

Archivo - Exposición 'La leyenda del Titanic' en Madrid - BOMBAS GENS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

'La leyenda del Titanic' y el estreno mundial de la renovada exposición sobre la artista mexicana Frida Kahlo protagonizan la programación del centro de artes digitales Bombas Gens de València para el 2026, que, además, comenzará el año expandiendo el universo de La Ruta y contará también con un monográfico de Radiante Light Art Studio.

El espacio ha presentado este miércoles ante los medios un avance de su oferta para el ejercicio de 2026 y, para ello, ha contado con la presencia de su director, Artut Duart; la directora de operaciones del centro, Mónica Pérez, y su director artístico, Jordi Sellas.

'La leyenda del Titanic', una producción de Madrid Artes Digitales (MAD), desembarcará en Bombas Gens a finales del mes de febrero y será la muestra encargada de abrir la programación del año, mientras que para el estreno mundial de 'Frida Kahlo Beyond the Icon' --una versión renovada y ampliada de la "exitosa" exposición de Layers of Reality-- habrá que esperar hasta los últimos meses del 2026 para conocer esta apuesta del centro que, tras su paso por València, estará girando por el mundo hasta 2030.

La programación incluirá también 'Universos de Luz. Percepción y espacio', un monográfico del colectivo valenciano Radiante Light Arte Studio; la segunda edición de Media Server Sesiones; y una serie de mesas redondas temáticas alrededor de la exposición de La Ruta, así como colaboraciones con agentes clave del contexto de las artes digitales y la cultura local, como el Festival 10 Sentidos.

Durante la presentación, Artur Duart ha hecho balance de los resultados de las últimas exposiciones y ha destacado el éxito de la primera producción propia del centro, 'La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol', que ha atraído a más de 35.000 visitantes en sus dos primeros meses.

Asimismo, ha aprovechado para anunciar que, a partir del próximo 1 de enero, la dirección del centro recaerá en la hasta ahora directora de operaciones, Mónica Pérez. Después de impulsar la creación del centro de artes digitales en València, Duart delega la dirección, aunque mantendrá su vínculo con el centro cultural como consejero delegado y asesor de contenidos.

"EXPERIENCIA ABSOLUTAMENTE IMPRESIONANTE"

A finales del mes de febrero, Bombas Gens presentará 'La leyenda del Titanic', la mayor muestra itinerante dedicada al legendario transatlántico. Después de triunfar en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, la exposición llega a València con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para la ocasión.

Según ha indicado Jordi Sellas, se trata de una experiencia "absolutamente impresionante de gran formato" que ocupará "todo" el espacio del centro de arte y que contará con "una sala inmersiva, realidad aumentada, espacio de metaverso, reconstrucciones escénicas, exposición de objetos, realidad virtual 360º y un área interactiva familiar".

'La leyenda del Titanic' transporta el visitante al 1912, desde los astilleros Harland & Wolff de Belfast, hasta los icónicos interiores del barco más famoso del mundo, ofreciendo un recorrido inmersivo de 2.000 m2 y cerca de 120 minutos. La inscripción para la lista de espera de la preventa ya está disponible en www.bombasgens.com.

Durante el mes de enero, el universo de La Ruta se expandirá con la celebración de un ciclo de tres mesas redondas temáticas como colofón final de la exposición. Los encuentros tendrán lugar los jueves 15, 22 y 29 de enero a las 20.30 horas, con entrada libre, y contarán con la colaboración de la Fundación SGAE València.

El objetivo es generar conversaciones que abordan las diferentes escenas culturales, sociales y musicales de la Ruta del bakalao desde varias perspectivas, ampliando el alcance de la exposición y fomentando el diálogo entre especialistas y público general.

Del 5 al 8 de febrero, en cuatro fechas únicas, el centro cultural de Marxalenes presentará el monográfico 'Universos de Luz. Percepción y espacio', del colectivo valenciano Radiante Light Art Studio, una experiencia inmersiva para todos los públicos que propone transformar la manera en que sentimos y vivimos la luz y el espacio.

MEJOR INSTALACIÓN LUMÍNICA INMERSIVA DEL MUNDO

La propuesta reunirá obras destacadas del estudio junto con tres nuevas instalaciones creadas especialmente para la ocasión, entre las cuales destaca una versión ampliada de Verge (Umbral), premiada con el Lighting Design Awards a la mejor instalación lumínica inmersiva del mundo en 2025, que se presentará bajo el título 'No Kepler' con sesiones especiales con la interpretación en directo del artista sonoro Iván Llopis.

La exposición también incluirá obras que exploran geometrías, reflejos y universos lumínicos interactivos como Cartography of the Ray, creada para el Madrid Design Festival, y Worlds of Light, concebida para el Centro Botín y que ha visitado varias ciudades europeas.

Asimismo, Bombas Gens celebrará de abril a junio la segunda edición de Media Server Sesiones, consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad profesional vinculada a las artes digitales y la cultura audiovisual. Esta nueva edición incluirá cinco piezas: tres de artistas valencianos, una de carácter nacional y otra de ámbito internacional.

Como novedad, el programa incorporará un acontecimiento profesional que reunirá artistas, estudios y productoras, técnicos y otros agentes del sector, con el objetivo de generar comunidad, fomentar la colaboración y ofrecer actividades formativas que impulsan la profesionalización del ámbito digital.

De igual forma, el centro de artes digitales continuará con su compromiso con la creación contemporánea y la colaboración con agentes culturales locales y del ámbito digital mediante nuevas alianzas estratégicas.

En 2026 participará también en el Festival 10 Sentidos de artes vivas contemporáneas, con el estreno en España de Malam / Night de Needcompany, una instalación performativa de Grace Ellen Barkey, entre otros acontecimientos que se anunciarán los próximos meses.

"LECTURA CONTEMPORÁNEA E INTEGRADA EN EL LENGUAJE DEL CENTRO"

El año se cerrará con el estreno mundial de Frida Kahlo Beyond the Icon, la nueva exposición inmersiva dedicada a Frida Kahlo creada por Layers of Reality. Esta versión renovada y ampliada de Frida Kahlo, la vida de un mito, vista ya por más de un millón de visitantes en más de 20 ciudades del mundo --desde Barcelona hasta Nueva York--, llegará a Bombas Gens con un enfoque "completamente actualizado" y "centrado en la obra" de la artista mexicana.

La exposición incorporará contenidos inéditos, nuevos recursos audiovisuales y un conjunto de instalaciones inmersivas que profundizarán en la vida, la obra y el imaginario visual de la artista, ofreciendo "una lectura contemporánea y plenamente integrada en el lenguaje tecnológico del centro".

Como novedad, la muestra incluirá por primera vez un metaverso interactivo, así como reproducciones de la obra original de la artista que enriquecerán la experiencia narrativa y estética.