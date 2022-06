'La Liada Gráfica' abre sus puertas al público en Las Cigarreras de Alicante

ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante acoge, por segundo año consecutivo, el Alegre Festival de Autoedición 'La Liada Gráfica', con conciertos y Dj's en directo, mercado de autoedición, fanzines, talleres y mucho más. El festival, organizado por el colectivo DaGuten. Escuela Gráfica de Barrio e Isabel Eixa, se celebrará entre este viernes y sábado en horario de 17.00 a 22.30 horas.

El edil de Cultura, Antonio Manresa, ha animado "no sólo a los aficionados de la autoedición, si no a cualquier persona curiosa que quiere acercarse por primera vez a este particular universo, a visitar durante estas dos jornadas Las Cigarreras, convertidas en el epicentro local de la cultura más contemporánea", informa un comunicado del consistorio.

La liada recupera el MIAA, Mercadillo de Ilustración y Autoedición de Alicante, para seguir acercando la autoedición gráfica a todo tipo de público, fomentando de esta manera el interés por la cultura, las artes gráficas, la participación, la creatividad y el respeto. La idea es tender puentes entre las personas, todas sumamos si todas participamos.

El cartel oficial de "La Liada" está diseñado por el Equipo Seri, artistas del Centro Ocupacional Terramar de APSA en el proyecto "Tirando del hilo", desarrollado por DaGuten. Escuela Gráfica de Barrio para el MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

En el evento se podrá disfrutar de tres conciertos y dos sesiones de dj*s en el escenario ubicado frente a la fachada de la Casa de la Misericordia, en el recinto de Las Cigarreras Centro Cultural. Comenzarán las actuaciones de "Plástico en Roca" con ritmos provocadores, diseño de ruidos y sonidos gráficos, y a las 21.30 horas, Natxo AGE DJ con una sesión de los mejores singles rescatados de las cabinas de discopubs setenteros.

El sábado comenzará con energía y diversión a ritmo de vinilos con DJ Vynil Voodoo a las 19.00h. A continuación, a las 20.00h tendrá lugar el concierto de "PIONERA", Rubén (Standstill, Tokio Sex Destruction, Its Not Not, Ainara, Legardon) + Héctor (Flyingpigmatanza, Ainara, Legardon, Futuro Terror, Ugatz) + Katafu (Familea Miranda, Supersordo, Ugatz).

Y para cerrar "La liada 2022", a las 21:00h actuará O.J.O, una nueva banda de tres viejos conocidos (Aullido Atómico, Tumba Swing, Midnight Woolf, Los Perros...).

Además, la programación de "La Liada" cuenta con tres talleres, "Libro de principio a fin, entre todas" desarrollado por Gráfica de Combate y Eixa, gratuito y abierto a la participación durante todo el festival. El sábado de 18.00 a 19.00 horas tendrá lugar "Líos Fanzineros", y de 19.00 a 20.00h el taller "Serigrafía a lo loco", tráete una camiseta y te la imprimimos. Estos talleres son sin inscripción y gratuitos para las primeras 20 personas.