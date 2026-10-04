La liberación de gran cantidad de energía acumulada en verano en el mar explica las lluvias de esta semana, según Aemet

Vehículos aparcados en las rotondas en previsión por posibles inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, a 3 de octubre de 2026, en Catarroja, Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana señala que "la gran cantidad de energía acumulada durante el verano en el mar" se está liberando estos últimos días y explica los episodios excepcionales de precipitación que se están registrando durante esta semana.

Los meteorólogos del organismo estatal indican que no hay una situación atmosférica marcada, con presencia de una dana, una vaguada profunda o un chorro de viento en capas bajas, afirman los especialistas, que apuntan a que "la anómala temperatura del Mediterráneo occidental explica estos episodios excepcionales mejor que la dinámica atmosférica".

Una muestra es que, a finales de septiembre, el mar Balear superaba los 26 °C y batía récords de temperatura para esas fechas desde, al menos, 1940. La temperatura extremadamente alta del mar explica la intensidad de las lluvias torrenciales porque supone un aporte enorme de energía y humedad.

Con este escenario, Aemet pide mucha precaución si se viaja este fin de semana y advierte de que la mayor adversidad se traslada hacia el norte con aviso rojo activado a partir de las 21 horas en el litoral de Barcelona que mañana se extiende a otras comarcas de Barcelona y Girona.