Liberan 20 ejemplares de cerceta pardilla en el Clot de Galvany de Elche (Alicante) para "reforzar" esta especie

Ejemplares de cerceta pardilla - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paraje natural del Clot de Galvany, en Elche (Alicante), ha acogido la suelta de 20 ejemplares de cerceta pardilla, con el fin de "reforzar las poblaciones de esta especie amenazada en los humedales de toda España".

Los ejemplares, procedentes del centro de reproducción en cautividad de la Granja del Saler de la Generalitat Valenciana, han seguido un proceso de suelta controlada o "suelta suave" y han permanecido varios días en un jaulón de aclimatación instalado en la charca de anátidas del paraje natural.

Durante este periodo, las aves han podido adaptarse progresivamente a su nuevo entorno y reconocer los sonidos, olores y recursos naturales disponibles en la zona antes de su liberación definitiva en el medio rural, según ha indicado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

La cerceta pardilla está catalogada de especie en estado "crítico", una categoría "superior" al "riesgo de extinción" y última antes de ser declarada como "extinguida". Esta situación, ha continuado el consistorio ilicitano, refleja la "delicada" tesitura de esta ave acuática, cuyas principales poblaciones reproductoras europeas se localizan en el sur de España, en el Parque Nacional de Doñana o en espacios naturales como el Parque Natural de El Hondo y el Clot de Galvany.

Por ello, todos los ejemplares liberados cuentan con anillas metálicas y marchas identificativas que permitirán realizar un seguimiento individualizado para estudiar su adaptación al medio natural, así como su evolución en el entorno.

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, ha destacado la "importancia" de este tipo de actuaciones para "la conservación de estas especies" y ha aseverado que el Clot de Galvany es "un espacio clave para la recuperación de aves acuáticas amenazadas". Asimismo, ha manifestado que este tipo de sueltas contribuyen a "reforzar sus poblaciones y mejorar sus expectativas de supervivencia".