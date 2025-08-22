Libertad como investigado para el médico alicantino acusado de homicidio imprudente de su padre tras amputarle dedos

ALICANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado este viernes por la tarde, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, la libertad provisional del cirujano detenido por la muerte de su padre durante una intervención quirúrgica.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado que el detenido está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio por imprudencia.

El magistrado de guardia ha acordado inhibirse de las actuaciones en función del Juzgado de Instrucción 5 de la ciudad, por ser el competente para proseguir con la investigación.

En un inicio, la Policía Nacional detuvo al facultativo alicantino de 54 años como presunto autor de un delito de homicidio, ya que presuntamente causó lesiones graves a su padre, de avanzada edad, en los dedos de los pies.

Los hechos se comenzaron a investigar por parte de la Policía Nacional tras la llamada al servicio de emergencias de los trabajadores de una residencia de mayores, que informaban que un usuario del centro, de 90 años, había ingresado en el área urgencias de un centro médico tras la amputación parcial de varios dedos del pie.

Tras las pesquisas realizadas por la Unidad de Delitos Violentos de la Policía Nacional de la Provincia de Alicante, se pudo conocer que el hombre padecía algún tipo de afección vascular y que, por ello, presentaba lesiones de consideración en los dedos del pie derecho. Su hijo, relacionado profesionalmente con el ámbito sanitario, presuntamente le realizó la amputación parcial de estos dedos del pie fuera de un centro habilitado para tal intervención.

Cuando la víctima fue trasladada por su familia al centro de mayores donde vivía, los propios auxiliares de la instalación llamaron a una ambulancia para que el hombre fuera trasladado hasta el hospital. Poco tiempo después la víctima falleció por causas que aún se están investigando, según ha informado la Policía.