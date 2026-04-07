Libertad con medidas cautelares para un detenido por supuesta agresión sexual a una menor en Castellón

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CASTELLÓ 7 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón dictó el pasado 5 de abril la libertad con cautelares para un hombre detenido que queda investigado en una causa abierta por un delito de agresión sexual a menor de 16 años, según ha adelantado el Periódico Mediterráneo y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El hombre no podrá acercarse a menos de 1.000 metros de la menor, su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar que frecuente, ni comunicarse con ella por ningún medio, por un periodo de 9 meses.

La jueza ha acordado además como medidas cautelares la retirada del pasaporte del detenido, la prohibición de salida del territorio nacional y la comunicación de cambio de domicilio, si se produjera. El hombre deberá comparecer semanalmente ante el juzgado.

Según publica Mediterráneo, el hombre, de 52 años, fue arrestado en Castelló por la Policía Nacional a principios de abril por supuestamente agredir sexualmente a una niña de 6 años. La menor era hija de unos amigos del detenido, que la habrían dejado a cargo del éste, con quien tenían confianza, añade.