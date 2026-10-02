La Liga Nacional de Graffiti llena de color este fin de semana Monteolivete con más de diez murales

La Liga Nacional de Graffiti llena de color este fin de semana el barrio de Monteolivete con más de diez murales - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Monteolivete de València se convertirá este fin de semana en un gran escenario de arte urbano con la celebración, del 2 al 4 de octubre, de una de las pruebas de la Liga Nacional de Graffiti 2026, que reunirá en la ciudad a destacados artistas nacionales para realizar sus obras en directo.

La cita tendrá lugar en la plaza Vicente Alcober Coloma y supondrá la segunda ocasión en la que la Liga Nacional de Graffiti recala en València, después del éxito de la edición celebrada el pasado año, según ha explicado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

El evento se desarrolla en colaboración con Visit València y forma parte de las ocho citas que integran la competición de 2026 en distintos puntos del territorio nacional.

Durante tres jornadas, vecinos, visitantes y aficionados al arte urbano podrán contemplar en directo la creación de más de una decena de murales, con propuestas que abarcan diferentes estilos y técnicas vinculadas al graffiti y al muralismo. La cita valenciana contará con la participación de diez artistas urbanos de diferentes procedencias y especialidades.

Entre ellos se encuentra Raúl Moreno, Nauni69, ganador de la edición de 2024; Hide2, especialista en lettering; Danklabara, experto en realismo; Rudiart, procedente de Alicante; Konestilo, también especializado en realismo; y Daes, que combina el graffiti figurativo con el diseño de letras.

La nómina se completa con el malagueño Cafre, especializado en arte figurativo; MariaDie, artista urbana y muralista sevillana que aporta la representación femenina a la competición; Itsperfectchaos, que fusiona el graffiti clásico y el muralismo con un lenguaje contemporáneo; y Cien, reconocido por sus murales hiperrealistas y de gran complejidad.

Además, habrá varios artistas valencianos invitados que también dejarán su obra. La variedad de perfiles permitirá al público descubrir durante el fin de semana diferentes formas de entender el arte urbano, desde las letras y el graffiti más clásico hasta el realismo, el hiperrealismo, el diseño y las propuestas figurativas.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit Valencia y de la Junta Municipal de Russafa, Paula Llobet, ha destacado la importancia de iniciativas como esta para utilizar la cultura y el arte urbano como herramientas de transformación y dinamización de los barrios.

"Estamos apostando por el arte urbano como un elemento dinamizador de nuestros barrios. La Liga Nacional de Graffiti es un magnífico ejemplo de cómo el arte puede transformar un espacio y convertir una zona que estaba degradada en un auténtico museo al aire libre", ha señalado la edil.

Paula Llobet ha señalado que esta actuación se integra en una estrategia más amplia del Ayuntamiento para impulsar el arte urbano y acercarlo a los espacios cotidianos de la ciudad, de manera que las intervenciones artísticas contribuyan también a mejorar el entorno y generar nuevos puntos de interés para vecinos y visitantes.

En este sentido, ha recordado otras iniciativas desarrolladas en la zona, como el Concurso de Arte Urbano de Russafa, que permite decorar las persianas de los comercios del barrio, así como actuaciones de gran formato como el mural más grande de Valencia, situado en la plaza de Sor Guillermina, o el reciente mural de homenaje a la Selección Española tras conquistar el Mundial.

"Queremos seguir llenando Valencia de color y demostrar que el arte urbano también puede ser una herramienta para recuperar espacios, generar identidad de barrio y crear nuevos atractivos para quienes viven y visitan nuestra ciudad", ha añadido la concejala, animando a vecinos y visitantes a pasarse este fin de semana por la plaza Vicente Alcober Coloma "y comprobar como Monteolivete se convertirá en un museo al aire libre, con los artistas trabajando en directo y con el público como testigo de la transformación de un espacio urbano a través del color, la creatividad y el talento".